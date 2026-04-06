La cuenta regresiva para el desenlace de The Boys ya comenzó, y promete mantener a los fans al filo del asiento ; la última temporada no solo traerá acción y giros inesperados, sino también un calendario de estrenos que marcará cada paso hacia el esperado final.

¿De qué trata la temporada final de “The Boys”?

En esta quinta y última entrega, la historia se sumerge en un escenario mucho más oscuro y opresivo. Homelander ha consolidado su dominio absoluto sobre Estados Unidos, instaurando un régimen basado en el miedo, la adoración y el control total de los supers, así el país se transforma en una distopía donde cualquier intento de resistencia es castigado con el envío a supuestos centros de “libertad”, que en realidad funcionan como cárceles encubiertas.

Ahí comienza la trama: Hughie Campbell, Mother's Milk y Frenchie se encuentran retenidos en uno de estos lugares, mientras Annie January, conocida como Starlight, intenta levantar una resistencia cada vez más frágil, la ausencia de Kimiko Miyashiro incrementa la incertidumbre, justo cuando el grupo enfrenta su momento más crítico.

En medio del caos, Billy Butcher regresa tras su desaparición con una misión final: detener —o eliminar— a Homelander. Sin embargo, esta vez está dispuesto a cruzar cualquier límite, incluso utilizar un peligroso virus capaz de acabar con todos los supers del planeta.

Fechas en las que se estrenará cada capítulo de “The Boys”

Cada episodio de “The Boys” temporada final llegará a Prime Video en punto de las 1:00 am en las siguientes fechas:

Episodio 1 y 2: 8 de abril.

Episodio 3: 15 de abril.

Episodio 4: 22 de abril.

Episodio 5: 29 de abril.

Episodio 6: 6 de mayo.

Episodio 7: 13 de mayo.

Episodio final: 20 de mayo.

CORTESÍA/ Amazon Prime Latinoamérica

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