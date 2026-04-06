¿Había dudas? La adaptación del formato internacional The Office a México ha tenido tal éxito que esta mañana, Fernando Bonilla reveló que La Oficina tendrá una segunda temporada.

A través de un video compartido en redes sociales, Fernando Bonilla, quien protagoniza al líder del grupo de trabajo que hace parte de La Oficina, confirmó lo que Prime Video ya había adelantado a través de un comunicado: ¡La Oficina tendrá segunda temporada! En el material de menos de un minuto, Bonilla muestra algunos de los objetos identitarios de "Jero", el "nepojefe" que dirige la oficina.

Entre lo mostrado se encuentran la "tafa faforita", el traje y un pin del jabón "Zeus". El breve montaje termina con la aparición de una carta dirigida "A quien corresponda" que tiene el escueto mensaje "Se confirma la segunda temporada". La carta va membretada con el sello de Olimpo. La publicación en X ya cuenta con más de 4 mil "me gusta".

Prime Video confirma la segunda temporada de "La Oficina"

De acuerdo con confirmación de Variety, medio que reveló la continuidad de la serie, la segunda temporada de La Oficina se rodará en México, manteniendo el sello local que la ha convertido en un éxito en televidentes nacionales. El anuncio también fue realizado de manera sorpresiva para los actores quienes reaccionaron a través de una videollamada en la que Gary Alazraki, uno de los productores ejecutivos, le saca varios sustos a los integrantes del cast antes de revelar la confirmación de la segunda temporada.

Según declaraciones publicadas por Variety, la serie debutó con altos niveles de visualización y se mantuvo al frente de los contenidos de la plataforma durante semanas. En ese sentido, los nuevos episodios buscarán reforzar los elementos descritos en la primera parte de la historia.

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