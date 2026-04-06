Durante la semana del 7 al 12 de abril de 2026, la configuración astral presenta una intensa carga energética impulsada por la presencia de varios planetas en signos de fuego, según Mizada Mohamed.

Según las predicciones de la astróloga, esta alineación planetaria favorece la toma de decisiones y el avance de proyectos que se encontraban detenidos.

Aunque esta energía positiva influirá en todo el zodiaco, existen cuatro signos pertenecientes a la Cruz Cardinal que experimentarán una suerte excepcional y un impulso renovador para materializar sus anhelos más profundos.

Aries

Para los nacidos bajo este signo, la semana se presenta como un periodo verdaderamente mágico y lleno de oportunidades. La presencia del Sol y otros planetas en su constelación les otorga una fuerza inigualable para abrir nuevos caminos y concretar ideas que venían contemplando desde hace tiempo.

Mizada Mohamed recomienda avanzar con firmeza, aprovechar su liderazgo natural para organizar pendientes y utilizar esta etapa para la firma de contratos o acuerdos importantes.

Cáncer

La intuición de este signo de agua estará más aguda que nunca gracias a los movimientos planetarios actuales. La astróloga sugiere que presten especial atención a su voz interior antes de tomar decisiones financieras o laborales de gran envergadura.

Durante estos días, se abrirán canales que les permitirán enfocar sus energías de manera adecuada, logrando un balance emocional que será clave para atraer la abundancia y la estabilidad a sus vidas.

Libra

La rueda de la fortuna gira a favor de este signo de aire, brindándoles un escenario astrológico ideal para la realización de inversiones o la planificación de compras que habían estado postergando.

Mizada Mohamed destaca que es un momento propicio para que confíen plenamente en sus capacidades y se abran a cambios significativos. Al mantener su centro y no dejarse llevar por la desesperación, podrán aprovechar al máximo las puertas que se abren en su camino.

Capricornio

Para este signo de tierra, la semana representa una oportunidad invaluable para enfocar sus planes, deseos y anhelos más profundos. Las energías cósmicas les favorecen enormemente, pero la recomendación principal de la astróloga es mantener los pies en la tierra y no moverse de su centro.

Al trabajar con la disciplina que los caracteriza y evitar engancharse en situaciones negativas, estarán receptivos a las oportunidades que llegarán para transformar su entorno.

MF