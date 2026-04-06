Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 7 al 12 de abril

La reconocida astróloga y vidente Mhoni Vidente comparte sus cartas mágicas del tarot para cada signo zodiacal correspondientes a la semana del 7 al 12 de abril, un periodo marcado por movimientos energéticos importantes y revelaciones clave en temas de amor, dinero y crecimiento personal.

A través de la interpretación de los arcanos mayores, la experta ofrece una guía espiritual para enfrentar retos, aprovechar oportunidades y tomar decisiones acertadas, invitando a cada signo a alinearse con su propósito y a confiar en la fuerza del destino.

Aries

La carta del Sol señala que te encuentras en una etapa ideal para organizarte y estructurar un plan de trabajo que te permita aprovechar mejor tu tiempo.

Este arcano representa abundancia y bienestar, por lo que te invita a vivir con menos preocupaciones y a permitir que las energías positivas fluyan en tu entorno. En cuanto a la salud, presta atención a la piel y al cabello; considera reforzarlos con vitaminas.

Tauro

El Loco en el tarot indica el inicio de un nuevo ciclo en tu vida. Es momento de dejar el pasado atrás y enfocarte en tu crecimiento, especialmente en el ámbito profesional.

Mantén pensamientos positivos y repite afirmaciones de éxito y prosperidad. Eso sí, sé discreto con tus planes, ya que podrías estar rodeado de envidias.

Géminis

El As de Bastos augura que podrás superar cualquier obstáculo gracias a tu determinación y fortaleza. Estás en una etapa clave para avanzar profesionalmente, y esta carta te impulsa a generar nuevas ideas y caminos de desarrollo.

Confía en tus decisiones y evita que terceros influyan demasiado en ellas.

Cáncer

La carta de la Torre anuncia transformaciones importantes que te obligarán a replantear ciertos aspectos de tu vida.

Podrías darte cuenta de que algunas relaciones o trabajos ya no son lo que esperabas. Es momento de salir de tu zona de confort y buscar un rumbo distinto. Avanza con tus proyectos, pero evita compartirlos en exceso para no atraer energías negativas.

Leo

El As de Oros confirma que vas por buen camino y anticipa mejoras económicas, como la llegada de un nuevo empleo o mayores ingresos. Se abre para ti una etapa de estabilidad financiera.

Sin embargo, cuida tus recursos y evita prestar dinero. También es un buen momento para alejarte de relaciones y amistades que no aportan nada positivo.

Virgo

La Rueda de la Fortuna indica que es tiempo de tomar decisiones importantes en cuanto a tu patrimonio, como invertir en una propiedad.

Este paso te dará mayor seguridad y estabilidad. Además, si enfrentas asuntos legales, hay altas probabilidades de que se resuelvan favorablemente en estos días, por lo que es recomendable mantener tu documentación en orden.

Libra

El Ermitaño indica que posees una gran fortaleza espiritual y que, de alguna manera, te conviertes en guía para quienes te rodean. Cualquier situación pendiente, ya sea laboral o legal, tiende a resolverse en estos días, por lo que es buen momento para cerrar asuntos inconclusos.

Esta carta también sugiere invertir en tu preparación, especialmente en estudios de idiomas o inteligencia artificial, áreas que pueden impulsarte significativamente en lo profesional.

Escorpión

La Templanza señala que atraviesas una etapa muy favorable para emprender o fortalecer negocios propios. Es momento de confiar en tus capacidades, ya que la prosperidad puede fluir con mayor facilidad.

Sin embargo, mantente alerta en el entorno laboral, ya que podrías generar envidias; conviene ser discreto y proteger tu energía.

Sagitario

El Mago anuncia una semana especialmente positiva, con avances importantes en el ámbito profesional. Es tiempo de dejar atrás entornos negativos y rodearte de personas que aporten a tu crecimiento.

Reflexiona sobre quién suma y quién resta en tu vida emocional, y no dudes en realizar cambios que te acerquen a una mayor estabilidad, ya sea en trabajo o proyectos personales.

Capricornio

La Estrella augura uno de los mejores periodos del año para ti. Se abren oportunidades para realizar cambios importantes, como mudarte o incluso considerar vivir en el extranjero para expandir tus horizontes profesionales.

No obstante, esta carta también aconseja prudencia en los gastos y fomentar el ahorro para mantener equilibrio financiero.

Acuario

El Diablo indica la posibilidad de recibir un ingreso inesperado. Al mismo tiempo, advierte sobre personas cercanas que podrían no tener las mejores intenciones, especialmente al notar tu crecimiento.

Es recomendable mantenerte reservado, cuidar tu entorno y tomar medidas simbólicas o prácticas que te ayuden a proteger tu energía.

Piscis

El Carruaje te impulsa a seguir avanzando sin detenerte, ya que te encuentras en el camino correcto. Si has considerado iniciar estudios universitarios, este es un momento ideal para hacerlo, particularmente en áreas como comunicación, medicina o relaciones internacionales.

Además, la carta sugiere atender asuntos legales pendientes y gestionar trámites relacionados con viajes o cambios de residencia.

Con información de Mhoni Vidente

MF