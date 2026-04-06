Lunes, 06 de Abril 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Los Extraños Capítulo 3”

Los aficionados al cine de terror ya tienen en la cartelera de cine la película Los Extraños Capítulo 3

Por: Xochitl Martínez

"Los Extraños Capítulo 3" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Los amantes del cine de terror ya tienen en la cartelera de cine la película Los Extraños Capítulo 3, la quinta entrega de la saga Los Extraños, capítulo final de la nueva trilogía que sigue a los Capítulos 1 y 2.

Los Extraños Capítulo 3. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

En esta secuela, Maya se enfrenta por última vez a los asesinos enmascarados. En el capítulo más brutal, Maya descubrirá que la única salida a esta pesadilla es hacia dentro.

Los Extraños Capítulo 3. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Durante la historia final, salen a la luz una serie de secretos, poniendo en peligro sus vidas, mientras la línea entre la realidad y el peligro se difumina en su lucha por sobrevivir.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Super Mario Galaxy: La película”

Los Extraños Capítulo 3

(The Strangers: Chapter 3)

De Renny Harlin.

Con Hannah Galway, Ema Horvarth, Krystall Ellsworth, Gabriel Basso, Madelaine Petsch.

Estados Unidos, 2026.

XM

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