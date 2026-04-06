Los amantes del cine de terror ya tienen en la cartelera de cine la película Los Extraños Capítulo 3, la quinta entrega de la saga Los Extraños, capítulo final de la nueva trilogía que sigue a los Capítulos 1 y 2.

Los Extraños Capítulo 3. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

En esta secuela, Maya se enfrenta por última vez a los asesinos enmascarados. En el capítulo más brutal, Maya descubrirá que la única salida a esta pesadilla es hacia dentro.

Los Extraños Capítulo 3. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Durante la historia final, salen a la luz una serie de secretos, poniendo en peligro sus vidas, mientras la línea entre la realidad y el peligro se difumina en su lucha por sobrevivir.

Los Extraños Capítulo 3

(The Strangers: Chapter 3)

De Renny Harlin.

Con Hannah Galway, Ema Horvarth, Krystall Ellsworth, Gabriel Basso, Madelaine Petsch.

Estados Unidos, 2026.

XM