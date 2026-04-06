La serie de animación de Lucasfilm Animation Star Wars: Maul - Lord de las sombras se estrena este lunes 6 de abril exclusivamente por Disney+ con sus primeros episodios.

Star Wars: Maul - Lord de las sombras. ESPECIAL/©DISNEY.

Ambientada tras los acontecimientos de Star Wars: La Guerra de los Clones, esta emocionante aventura muestra a Maul tramando reconstruir su organización criminal en un planeta ajeno al Imperio.

Allí se cruzará con un joven padawan Jedi desilusionado que podría ser el aprendiz que busca para ayudarle en su implacable búsqueda de venganza.

Star Wars: Maul - Lord de las sombras. ESPECIAL/©DISNEY.

Star Wars: Maul - Lord de las Sombras es una creación de Dave Filoni, basada en Star Wars y los personajes creados por George Lucas.

Star Wars: Maul - Lord de las sombras ha sido desarrollada por Dave Filoni y Matt Michnovetz y cada semana estrenará dos nuevos episodios para finalizar con los dos últimos el próximo 4 de mayo, una fecha emblemática de Star Wars.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM