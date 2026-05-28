El creador de contenido Naim Darrechi recuperó su libertad este jueves tras ser retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Estos serían los motivos de acuerdo con la información disponible al momento.

Los hechos comenzaron la tarde del miércoles 27 de mayo, cuando el influencer de origen español arribó a la capital del país en un vuelo que provenía de Puerto Vallarta, ciudad donde el joven participó recientemente en la final del programa La Mansión VIP.

Durante el desarrollo del vuelo, una sobrecargo señaló al pasajero por presuntamente utilizar un cigarrillo electrónico dentro de la cabina. Esta acción derivó en un reporte a las autoridades terrestres para solicitar su intervención al momento del aterrizaje, de acuerdo con los testimonios compartidos por los presentes.

Al tocar tierra la aeronave, elementos de la Marina abordaron el avión para escoltar al creador de contenido hacia el exterior de las instalaciones. La situación generó confusión entre los pasajeros, mientras el equipo que acompañaba al joven documentaba el procedimiento mediante transmisiones en vivo desde sus dispositivos.

La creadora de contenido Sol León, quien viajaba junto a él en el mismo vuelo, relató en tiempo real los momentos vividos en la cabina. En sus declaraciones, mencionó que el personal de la aerolínea actuó de forma precipitada y que existieron jaloneos durante el proceso de desembarque.

El traslado a las instalaciones de la Fiscalía

Tras descender del avión, el pasajero fue trasladado en una patrulla hacia las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Durante el trayecto, sus acompañantes solicitaron apoyo a su audiencia y aseguraron que el equipo legal ya trabajaba para resolver la situación jurídica del detenido.

Horas más tarde, el abogado defensor ofreció declaraciones a los medios de comunicación que aguardaban a las afueras del recinto gubernamental. El litigante precisó que la retención no se debió al uso de sustancias ilícitas, sino a una acusación formal por presunta discriminación, señalada por dos personas del vuelo.

El representante legal detalló que las autoridades capitalinas iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar la responsabilidad de su cliente en los hechos señalados. Durante la madrugada, se desahogaron las pruebas y los testimonios necesarios para esclarecer el altercado ocurrido a bordo de la aeronave comercial.

El equipo de acompañantes reiteró que evaluarán la posibilidad de emprender acciones legales por el trato recibido durante el desembarque en la terminal aérea. Argumentaron que existió un uso de la fuerza que consideraron innecesario y que una de las asistentes resultó afectada físicamente durante los empujones.

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La liberación y el mensaje en plataformas digitales

La mañana de este jueves 28 de mayo, las autoridades determinaron la liberación del creador de contenido. A su salida de las instalaciones, el joven evitó dar declaraciones a la prensa, pero retomó su actividad en internet casi de inmediato.

A través de sus perfiles oficiales, publicó un mensaje dirigido a su audiencia para confirmar que se encontraba en buenas condiciones tras el incidente. Agradeció el respaldo de sus seguidores y de las personas que lo acompañaron durante las horas que permaneció en las instalaciones del ministerio público.

La noticia de su liberación generó diversas reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales, quienes siguieron el desarrollo de los acontecimientos. Las imágenes de su salida de la fiscalía circularon en la red, mostrando al joven acompañado de su equipo de seguridad y de sus representantes legales.

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Antecedentes polémicos de Naim Darrechi

Este incidente representa la tercera ocasión en que el joven enfrenta a las autoridades dentro del territorio nacional desde su llegada a México. En abril de 2023, fue remitido en el estado de Veracruz por alterar el orden público, situación que se resolvió mediante el pago de una sanción administrativa.

Posteriormente, en junio de ese mismo año, protagonizó un altercado con representantes de los medios de comunicación en las instalaciones aeroportuarias de la capital. En aquella ocasión, pasó 48 horas bajo arresto y cubrió los gastos por los daños materiales ocasionados al equipo de grabación de los reporteros.

Fuera de México, el historial del creador de contenido también registra incidentes con las fuerzas del orden en su país natal, España. En 2021, la justicia española emitió una orden de búsqueda tras su inasistencia a un citatorio judicial relacionado con un enfrentamiento durante la disolución de una reunión.

Según diversas fuentes, este conflicto legal en Europa habría sido uno de los motivos por los que decidió establecer su residencia en territorio mexicano. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada tanto por su participación en proyectos de entretenimiento como por sus desencuentros con las autoridades locales.

Hasta el momento, la administración del aeropuerto capitalino no ha emitido un comunicado oficial sobre los protocolos aplicados durante este suceso. Las autoridades mantienen hermetismo sobre los detalles del expediente, mientras el caso continúa generando debate sobre el comportamiento de las figuras públicas en espacios de tránsito federal.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB