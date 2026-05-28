La actriz mexicana Eiza González recordó recientemente cómo fueron sus primeros años en Estados Unidos y las prioridades que tenía cuando iniciaba su camino en Hollywood. Aunque hoy es una figura relevante en eventos de moda y campañas de lujo, confesó que en aquel entonces no le gustaba gastar grandes cantidades de dinero en accesorios de diseñador.

Durante una entrevista para el programa "Hoy Día", la protagonista de Ambulance reveló que prefería comprar réplicas de bolsos en lugar de optar por piezas originales mientras construía su carrera en Nueva York.

" Yo nunca gastaba dinero en bolsas, yo siempre me compraba mi repliquita en Chinatown o en las calles. En Times Square a veces las venden. No eran carísimas y pues yo me la compré ahí", comentó.

La actriz también señaló que la diferencia de precio frente a un bolso original era enorme. "Por la mitad del precio… una cuarta, cuarta, cuarta parte del precio", expresó entre risas.

Actualmente la actriz ha colaborado con marcas de lujo

Las declaraciones de Eiza fueron celebradas por varios seguidores en redes sociales, quienes destacaron que, pese a su fama, sigue mostrando una personalidad sencilla.

Actualmente ha colaborado con firmas como Louis Vuitton, Hugo Boss y David Yurman, además de aparecer frecuentemente con accesorios de marcas como Dior. Hoy en día, Eiza disfruta de artículos exclusivos.

Recientemente, la actriz habló sobre uno de los regalos más especiales que recibió de su pareja, el tenista Grigor Dimitrov : una bolsa Chanel XL, que pertenece a una de las colecciones más recientes.

La artista compartió los detalles durante la premier de I Love Boosters en NY, donde reveló que se trataba de "la bolsa de sus sueños" y confesó que anteriormente había dejado algunas indirectas a su novio sobre el accesorio.

Por su parte, ella le regaló una bolsa de viaje de Bottega Veneta, lo que dejó ver que ambos comparten gusto por la moda y los artículos de lujo discretos.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL