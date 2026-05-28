La fiebre del Mundial 2026 ya comenzó a sentirse en México, pero junio no solo estará marcado por partidos, goles y penales; y es que, mientras el balón acapara la conversación, los escenarios de la Ciudad de México también se preparan para semanas cargadas de música en vivo.

Artistas internacionales, regresos esperados y shows nostálgicos forman parte de la agenda de conciertos que llegará a la capital, convirtiendo este mes en uno de los más atractivos. Del pop español al regional mexicano, pasando por britpop, reggae, indie, balada y música urbana, estos son algunos de los espectáculos más importantes y que no puedes perderte.

Estos son TODOS los artistas que se presentarán en la Ciudad de México durante el Mundial 2026

Teatro Metropólitan

Leire Martínez. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh llegará con un show enfocado en la nueva etapa de su carrera tras su salida de la agrupación. La cita es el 1 de junio en el Teatro Metropólitan.

Los Ángeles Negros. Con décadas de trayectoria, la agrupación volverá a reencontrarse con el público mexicano en una noche enfocada en la nostalgia romántica y los clásicos de la balada. La cita es el 13 de junio en el Teatro Metropólitan.

Foro Puebla

Los Pericos. La banda argentina volverá a la CDMX con un concierto cargado de clásicos del reggae como "Runaway" y "Pupilas lejanas". Los accesos todavía se mantienen disponibles y se encuentran entre los más accesibles del mes. La cita es el 3 de junio en el Foro Puebla.

Palacio de los Deportes

Pulp. La banda liderada por Jarvis Cocker regresará a México tras casi tres años de ausencia, como parte de su nueva gira internacional. El grupo británico, considerado uno de los más importantes del britpop, regalará una noche de éxitos y música a sus fans y todavía quedan pocos boletos. La cita es el 2 de junio en el Palacio de los Deportes.

Milo J. El argentino se ha convertido en uno de los nombres más fuertes de la música urbana por lo que su visita a nuestro país ha generado gran expectativa entre los fans del género. Para quienes quieran ir aún hay boletos, aunque pocos. La cita es el 6 de junio en el Palacio de los Deportes.

Rawayana. La agrupación venezolana llegará con su mezcla de reggae, funk y música tropical alternativa. Después del crecimiento internacional que tuvo la banda en los últimos años, el show promete convertirse en uno de los encuentros latinos más fuertes del mes. La cita es el 7 de junio en el Palacio de los Deportes.

Auditorio Nacional

Pandora y Flans. El "Inesperado Tour" continúa agotando fechas. La combinación de ambas agrupaciones se ha convertido en todo un fenómeno para los fans de la música de los 80 quienes no dejan de corear éxitos como "Bazar" y "Cómo te va mi amor". La cita es el 5 de junio en el Auditorio Nacional.

Matisse. El trío mexicano vuelve a uno de los escenarios más importantes del país tras consolidarse como uno de los grupos más queridos por el público. Su repertorio incluirá temas como "Más que amigos", "La misma Luna" y "Todavía", además de su último disco. La cita es el 6 de junio en el Auditorio Nacional.

Finde. La banda mexicana de rock alternativo celebrará los 20 años de su disco "Buscando ángeles" con un concierto especial. El grupo ganó gran popularidad en la década de los 2000 gracias a su sonido melancólico y letras introspectivas. La cita es el 12 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional.

Julieta Venegas. La cantante mexicana continúa presentando la etapa de "Tu historia" y uno de los shows más celebrados de su carrera reciente. El concierto promete un recorrido entre clásicos como "Lento", "Andar conmigo" y su material más reciente. La cita es el 17 de junio en el Auditorio Nacional.

Estadio GNP Seguros

Carlos Vives. El colombiano regresará a la capital con un concierto que repasará temas como "La Bicicleta", "Fruta fresca" y "Robarte un beso", pero no vendrá solo, estará acompañado de Silvestre Dangond. Todavía existen boletos disponibles en distintas zonas del estadio. La cita es el 16 de junio en el Estadio GNP Seguros.

Zayn Malik. El exintegrante de One Direction regresará a México para ofrecer el concierto más grande de su carrera. Como parte de su “The Konnakol Tour”; aún hay boletos disponibles. La cita es el 20 de junio.

Los Tigres del Norte. Una de las agrupaciones más importantes de la música mexicana será la encargada de cerrar el mes con broche de oro. Con más de cinco décadas de trayectoria, "Los Jefes de Jefes" llegarán con un repertorio cargado de corridos y clásicos del regional. L a cita es el 27 de junio en el Estadio GNP Seguros.

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AO

