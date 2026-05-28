¡Prepárate para un fin de semana lleno de entretenimiento! Del 29 al 31 de mayo HBO Max tendrá las historias más originales que se agregan a su gran catalogo; desde una peli de terror que promete mantenerte pegado a tu asiento, hasta el episodio final de una serie que estamos seguros ya te encanta.

Acompáñanos a descubrir lo mejor del entretenimiento este fin de semana en HBO Max y alístate para días de otro mundo.

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“Teléfono negro 2” llega a HBO Max el 29 de mayo

Se trata de “Teléfono negro 2” que llega a HBO Max el próximo 29 de mayo, en donde Finney, interpretado por Mason Thames, regresa como protagonista en la escalofriante secuela de esta historia de terror, demostrando que el horror que enfrentó jamás desapareció por completo. Aunque logró sobrevivir a “El Raptor”, las cicatrices emocionales siguen persiguiéndolo.

En “Teléfono negro 2", varios años después de los aterradores sucesos de la primera película, Finney intenta reconstruir su vida mientras carga con un profundo trauma. Sin embargo, el mal va más allá de la muerte; durante una intensa tormenta de nieve, su hermana Gwen —quien posee inquietantes visiones premonitorias— comienza a recibir misteriosas llamadas del teléfono negro en sus sueños.

Obligados a enfrentar nuevamente sus peores pesadillas, los hermanos regresan a un campamento marcado por el terror, donde el asesino, convertido ahora en una entidad sobrenatural, busca consumar su venganza.

“Euphoria” el episodio final llega el 31 de mayo

El esperado final de la temporada tres de “Euphoria” por fin llegará a HBO Max el próximo domingo 31 de mayo, en un capítulo que se prevé sea el arco de todos los personajes de la serie, es decir literalmente el cierre de la misma.

Si aún no has visto “Euphoria” te recomendamos parar aquí, pues la siguiente información contiene spoilers.

Después del impactante y brutal séptimo episodio, el nuevo tráiler deja claro que la estremecedora muerte de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi, marcará un antes y un después para todos los personajes. Las consecuencias del trágico suceso comienzan a desmoronar emocionalmente a quienes lo rodeaban, especialmente a Cassie y Maddy, quienes aparecen completamente devastadas y sobrepasadas por el caos que dejó la tragedia.

Mientras tanto, la tensión escala rápidamente cuando Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) se prepara para un peligroso enfrentamiento con la policía, las imágenes adelantan una secuencia cargada de adrenalina, violencia y dramatismo que apunta a convertirse en una de las escenas más intensas y explosivas de la temporada.

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Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Euphoria (final de temporada).

La promesa.

Yabani: Corazón salvaje.

Hacks.

Rooster.

The Comeback.

Hombre a medias.

Escenario soñado.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Supervivencia al desnudo.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.

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