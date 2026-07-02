Mundial 2026: Mhoni Vidente rompe el silencio y predice qué pasará con Argentina ante Cabo Verde

En el marco del Mundial 2026, la astróloga Mhoni Vidente rompió el silencio para compartir su predicción sobre el encuentro que disputará Argentina ante Cabo Verde este viernes 3 de julio. Este pronunciamiento captó la atención de los aficionados que siguen el desempeño del equipo en la justa internacional.

Durante una intervención digital, la especialista analizó el panorama del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Según sus visiones, la escuadra albiceleste atraviesa un ciclo de energía positivo, lo que le permitirá afrontar los próximos compromisos con una ventaja mística sobre sus rivales.

La predicción de Mhoni Vidente para el partido de Argentina y Cabo Verde

Al referirse al partido contra el combinado africano, la vidente fue contundente. Aseguró que el equipo sudamericano no enfrentará complicaciones para superar a su oponente, destacando que la jerarquía de los titulares será determinante para asegurar una victoria holgada en el terreno de juego.

"La selección sudamericana va a ser uno de los finalistas o va a pasar sencillamente, ya que trae muy buena suerte" , expresó la figura pública. Estas declaraciones refuerzan la posición del equipo como favorito para levantar el trofeo y repetir la gloria pasada.

Además de augurar un triunfo inmediato, el análisis astrológico proyectó un camino despejado en las siguientes rondas eliminatorias. La especialista enfatizó que la conjunción de los astros favorece el liderazgo del equipo, elemento que consolidará su avance hacia las instancias definitivas del campeonato.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Calendario TENTATIVO de pagos de julio 2026 ACTUALIZADO tras el retraso

A pesar del optimismo generado por estas proyecciones, la figura pública también dedicó tiempo a temas de preocupación. No todas las visiones estuvieron enfocadas en el éxito deportivo, ya que emitió advertencias dirigidas a los organizadores del evento y a los turistas internacionales.

Advertencias más allá de lo deportivo

En particular, hizo un llamado a mantener la precaución en ciudades como Houston, Chicago y Miami. Según sus predicciones, estas metrópolis podrían enfrentar desafíos logísticos e incidentes de seguridad, por lo que instó a las autoridades a redoblar los operativos de vigilancia.

Aunado a los temas de seguridad, la astróloga mencionó la posible propagación de virus estacionales debido a la masiva concentración de personas. Recomendó a los asistentes mantener medidas de higiene básicas para evitar contratiempos de salud que pudieran empañar la experiencia deportiva.

Mientras tanto, el plantel sudamericano se mantiene concentrado en sus entrenamientos, ajeno a las especulaciones esotéricas y enfocado en la táctica.

El encuentro entre el conjunto sudamericano y la escuadra africana será la prueba de fuego para confirmar si las visiones se materializan. Los millones de espectadores aguardan con expectación el silbatazo inicial de un partido que definirá el rumbo del torneo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB