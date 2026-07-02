Adriana Ríos presenta 'La Piñata' con un mensaje para dejar atrás el desamor

La cantante y compositora Adriana Ríos lanzó “La Piñata”, un sencillo con el que aborda el desamor desde una perspectiva que invita a dejar atrás las relaciones fallidas y continuar adelante. El estreno coincide con el ambiente mundialista, por lo que la intérprete busca que el tema acompañe reuniones y celebraciones.

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La canción narra, con un tono de humor, la historia de una relación que llega a su fin y plantea que las experiencias sentimentales pueden convertirse en aprendizajes en lugar de obstáculos.

Más allá de la música: el camino que ha llevado a Adriana Ríos al regional mexicano

Originaria de Tijuana, Baja California, Adriana Ríos ha desarrollado una carrera dentro del regional mexicano con temas que transitan entre el mariachi, el norteño y las baladas. En 2018 publicó su primer álbum profesional, Contundente, un material en el que abordó distintas experiencias personales y que marcó el inicio de su trayectoria como artista independiente.

En los últimos años también presentó los sencillos “Pago Por Ver”, donde combina elementos tradicionales con arreglos contemporáneos, y “Así Hablamos en Tijuana”, tema que amplió su alcance en plataformas digitales.

Además de su carrera como intérprete, Ríos cursó estudios de Music Business en Berklee, formación que ha incorporado al desarrollo de su proyecto artístico. Recientemente anunció la creación de Diabla Récords, un sello con el que busca impulsar su trabajo y abrir espacios para otras mujeres dentro de la música regional mexicana. El proyecto es encabezado por un equipo integrado por mujeres vinculadas a la industria musical.

La cantante también ha colaborado con figuras del género como Ana Bárbara, El Fantasma y Gerardo Coronel. En 2021 participó en el panel “How I Wrote That Song” durante Billboard Latin Week, donde compartió su experiencia como compositora.

Una trayectoria marcada por la música y la composición

Su trayectoria incluye presentaciones en festivales como La Onda Fest, en Napa Valley, además de escenarios como el Auditorio Telmex y el Domo Care. También ha participado en el medio tiempo de partidos de los Xolos de Tijuana, en eventos relacionados con el boxeador Alexis Rocha y en actividades organizadas por la activista Dolores Huerta . Asimismo, ofreció una presentación en la Basílica de Guadalupe durante la conmemoración del Día de la Virgen.

Fuera de los escenarios, Adriana Ríos ha hablado públicamente sobre experiencias personales, entre ellas haber sido víctima de grooming durante la adolescencia. A partir de ese testimonio ha participado en charlas sobre autoestima y desarrollo personal dirigidas a distintas comunidades.

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