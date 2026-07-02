Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en julio

La euforia y la pasión que se sienten en las calles ahora también podrán disfrutarse en uno de los escenarios más queridos de Guadalajara. En medio de uno de los eventos masivos más emocionantes para la ciudad, el Auditorio Telmex se posiciona durante julio como una alternativa interesante, divertida y especial para escapar un momento de la realidad y disfrutar de la música y el ritmo.Con espectáculos de calidad excepcional que van desde conciertos de artistas nacionales e internacionales hasta puestas en escena, el recinto ha sabido mantenerse relevante después de casi 20 años de servicio, en los que su único objetivo ha sido mantener a la industria del entretenimiento de Jalisco como una de las más destacadas del país.Sin discriminar a nadie, el auditorio recibe todo tipo de géneros, desde los más alocados hasta los más íntimos. Grandes exponentes del regional mexicano, rock, pop, electrónica, cumbia y más han pisado su escenario, ganándose un lugar en el corazón de los tapatíos.Todos estos elementos que hacen del Auditorio Telmex uno de los recintos más icónicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara se harán presentes este julio. Por ello, a continuación te compartimos la cartelera completa de espectáculos para que tú también puedas ser parte de estas experiencias inolvidables.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp XP