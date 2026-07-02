Disney+ es la plataforma de streaming ideal para el entretenimiento de cada miembro de la familia, y ya tiene en su programación algunas películas que recientemente se exhibieron en las salas de cine nacionales. Ahora, los filmes estarán en la plataforma de streaming para todos aquellos que no tuvieron oportunidad de verlas en la pantalla grande. Conoce cuáles son los largometrajes que ya puedes disfrutar desde la comodidad de tu casa en Disney+.

Hoppers: Operación Castor

Es una película de Disney y Pixar para toda la familia que desde junio se puede ver en Disney+. King George es un castor optimista y amable, líder del estanque y rey de los mamíferos. El Mayor Jerry es un político en plena campaña para su reelección en Beaverton. Tras su impecable peinado y su cuidada imagen pública, Jerry está perdiendo los estribos por la única cosa que no puede controlar: Mabel.

Avatar: Fuego y Cenizas

Es una película de 20th Century Studios para adolescentes y adultos que desde hace unos días está disponible en Disney+. James Cameron lleva a las audiencias de regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder Na’vi Jake Sully, la guerrera Na’vi Neytiri y la familia Sully. Con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, Kate Winslet y un gran elenco.

Boda Sangrienta 2

Es una película original de Searchlight Pictures para mayores de 18 años que desde hoy se puede ver en Disney+. Luego de sobrevivir a un ataque feroz de parte de la familia Le Domas, Grace descubre que ha pasado al siguiente nivel de este juego aterrador, esta vez junto a su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una sola oportunidad para sobrevivir, mantener a su hermana con vida y reclamar el Alto Cargo del Consejo Superior que controla al mundo. Cuatro familias rivales van tras ella por el trono, y quien gane lo dominará todo. Con Samara Weaving, Kathryn Newton.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM