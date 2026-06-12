Mundial 2026: Katy Perry, LISA y Anitta en la ceremonia inaugural de Estados Unidos

La expectación por el Mundial de Futbol 2026 continúa en aumento conforme avanzan las actividades del torneo deportivo más seguido del planeta. Tras el primer silbatazo en territorio mexicano, la atención se traslada ahora a Estados Unidos, país que prepara una ceremonia inaugural de proporciones masivas. Para esta ocasión, el comité organizador ha reunido a figuras de talla internacional como Katy Perry, LISA y Anitta, quienes prometen entregar un espectáculo memorable.

Esta edición de la Copa del Mundo marca un hito en la historia del balompié al ser organizada de manera conjunta por tres naciones norteamericanas . Debido a este formato inédito, la FIFA determinó que México, Canadá y Estados Unidos tendrían sus propios eventos de apertura.

Esta decisión permite que cada sede muestre su identidad cultural ante millones de espectadores alrededor del globo, lo que diversifica la oferta de entretenimiento y amplía el alcance de la competencia.

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La ciudad elegida para albergar la fiesta del fútbol en territorio estadounidense es Los Ángeles, en el estado de California. El imponente estadio de la metrópoli californiana abrirá sus puertas con varias horas de anticipación para recibir a los miles de seguidores que presenciarán el inicio de las actividades en esta región.

La producción del evento busca entrelazar la pasión por el deporte con la diversidad musical, para crear una narrativa visual que celebre la unión de las naciones participantes.

Estrellas internacionales en el escenario

El cartel musical destaca por su variedad de géneros y su atractivo global. La estrella del pop estadounidense lidera la alineación, aporta su experiencia en espectáculos de gran magnitud y juega el papel de anfitriona en su estado natal. Por su parte, la integrante del fenómeno surcoreano BLACKPINK suma la fuerza del pop asiático, mientras que la intérprete brasileña inyecta la energía inconfundible de los ritmos sudamericanos al repertorio.

Para complementar esta oferta sonora, el escenario también recibirá al rapero Future y al productor DJ Sanjoy. Asimismo, exponentes de la música africana como Tyla forman parte de las sorpresas preparadas para la velada. Esta mezcla de rap, música electrónica, afrobeats y pop urbano refleja la naturaleza global del torneo, lo que asegura que diferentes audiencias encuentren representación en el espectáculo musical.

¿A qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

Para los seguidores que sintonizan desde la región central de México, la programación establece que el concierto de apertura inicie en punto de las 17:30 horas . Se recomienda a los espectadores conectarse con anticipación a sus plataformas de preferencia para disfrutar de la cobertura previa y las activaciones preparadas por los organizadores antes de que los artistas tomen sus posiciones en la cancha.

Una vez concluida la participación musical, el enfoque regresará al ámbito deportivo. La selección nacional de Estados Unidos hará su debut en el torneo en su enfrentamiento contra el combinado de Paraguay. El silbatazo inicial para este partido está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con lo cual se marca el cierre de la jornada de inauguraciones en el continente americano.

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Dónde seguir la transmisión en vivo

Para los espectadores que desean seguir cada detalle de la jornada, existen diversas opciones sobre dónde ver GRATIS la transmisión en directo.

En el territorio mexicano, las cadenas de televisión abierta como Televisa, a través de Canal 5, junto con TV Azteca mediante Azteca 7, ofrecen la señal sin costo alguno para el público. Asimismo, plataformas digitales de streaming como ViX Premium permiten el acceso a los eventos musicales y a los partidos inaugurales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB