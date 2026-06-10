La fecha límite para el registro obligatorio de líneas móviles en México está más cerca que nunca, lo que ha provocado que no solo las autoridades de telecomunicaciones y las compañías telefónicas intensifiquen sus campañas informativas para que los usuarios cumplan con la normativa. Ahora, los bancos también han alertado sobre las consecuencias que sus clientes podrían enfrentar en el uso de aplicaciones en caso de omitir el registro.

De acuerdo con las autoridades, las personas que no realicen el procedimiento antes del 30 de junio se enfrentarán a la suspensión de servicios, lo que limitará de forma importante su comunicación. Las consecuencias incluyen la imposibilidad de realizar llamadas telefónicas ordinarias, enviar y recibir mensajes SMS, así como utilizar datos móviles.

En este contexto, la Asociación de Bancos de México (ABM) expuso que los usuarios omisos podrían enfrentar restricciones en la banca móvil.

Registro de líneas telefónicas: esto pasará con la app de tu banco si no lo haces

La Asociación de Bancos de México (ABM) explicó que el número celular se ha convertido en un elemento fundamental dentro de los sistemas de seguridad de la banca digital. Actualmente, gran parte de las instituciones financieras utilizan la línea telefónica como mecanismo para confirmar la identidad de los clientes y proteger sus cuentas.

Por ello, mantener el número activo y registrado resulta indispensable para seguir utilizando diversos servicios financieros sin interrupciones.

De acuerdo con la organización, registrar la línea celular permite conservar el acceso normal a herramientas como consultas de saldo, transferencias electrónicas y notificaciones de seguridad, además de fortalecer los mecanismos de autenticación que utilizan las aplicaciones bancarias.

Según la ABM, quienes no registren su línea antes de la fecha establecida podrían enfrentar restricciones que van más allá de los servicios de telefonía móvil.

Aunque las aplicaciones bancarias continuarán instaladas en los dispositivos, varias de sus funciones dependen directamente del número telefónico para verificar la identidad del usuario. Esto significa que ciertos procesos de seguridad podrían dejar de funcionar correctamente.

Entre las principales afectaciones se encuentran los problemas para recibir códigos de verificación por SMS, autorizar transferencias bancarias, recuperar contraseñas olvidadas, confirmar movimientos sospechosos detectados por el banco y reactivar sesiones en nuevos teléfonos o dispositivos.

¿Cómo registrar mi línea telefónica antes de la fecha límite?

Las autoridades han establecido como fecha límite el 30 de junio, por lo que los usuarios aún cuentan con algunos días para completar el procedimiento y evitar posibles restricciones.

El trámite puede realizarse de manera presencial en centros de atención de las compañías telefónicas o mediante las plataformas digitales habilitadas por cada operador. Empresas como Telcel, Movistar, AT&T y Bait cuentan con mecanismos para que sus clientes registren sus líneas y mantengan activos todos los servicios asociados a su número celular.

Para completar el proceso, generalmente se solicita la CURP, una identificación oficial vigente y que la línea telefónica se encuentre activa al momento de realizar el registro.

Quienes prefieran realizar el procedimiento en línea pueden ingresar al portal correspondiente de su compañía telefónica. Aunque los pasos pueden variar dependiendo del operador, el proceso suele ser similar y está diseñado para completarse en pocos minutos.

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MB