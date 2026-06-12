El legendario pulpo Paul, célebre por acertar el triunfo de España en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, podría haber encontrado un nuevo heredero. Se trata de Maximus, el gato del primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, quien ha ganado notoriedad por sus curiosas predicciones relacionadas con la Copa del Mundo.

El felino, que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral en Bélgica, tuvo un estreno como supuesto oráculo mundialista con resultados mixtos: acertó uno de sus pronósticos, aunque también falló en otro.

Adivinó el resultado del partido inaugural al apostar por México, que venció a Sudáfrica por 2-0. En cambio, erró en su segunda apuesta tras vaticinar el triunfo de la República Checa, que cayó ante Corea del Sur por 2-1 en el segundo encuentro de la Copa Mundial de Fútbol que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

La mascota aventuró estos resultados desde una mesa decorada con un mantel que imita un campo de fútbol. El primer ministro lo colocó en el centro del terreno de juego para que eligiese la selección ganadora de cada encuentro, situada cada una a un lado junto a un aperitivo, y el gato acabó devorando la comida de las mitades mexicana y checa.

Bautizado como 'Maximus the Octopussy', un juego de palabras que combina 'pulpo' y 'gatito' en inglés, el animal anunció su predicción en un vídeo publicado en su propia cuenta de Instagram. "Pronto tendré los pronósticos para todos los partidos de la Copa del Mundo. Sigue mi historia para no perderte nada", añadió en la descripción del vídeo.

Más seguidores que el primer ministro

Con 226 mil seguidores en Instagram, Maximus supera incluso las cifras de todo un primer ministro, que tiene 218 mil "Me superaste", reconoció el propio De Wever en una fotografía junto a su viral mascota. "Lo siento, pero desprecio a los perdedores", se mofó el gato.

En 'su' cuenta, el animal comparte andanzas, travesuras, escondites o siestas en la residencia oficial, paseos con su dueño e incluso bailes al ritmo de Justin Bieber o Gloria Estefan.

Ahora Maximus probará suerte como adivinador mundialista. Está por ver si logrará el nivel de acierto del pulpo Paul, que hizo ocho predicciones correctas en el Mundial de 2010 sin que ningún animal lograse igualar su hazaña en los torneos posteriores.

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NA