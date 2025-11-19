El certamen de belleza Miss Universo nuevamente es el centro de conversación en redes sociales, pues ahora se comenta la caída que sufrió Gabrielle Henry, representante de Jamaica, durante la pasarela preliminar de vestido de noche.

El hecho se registró tan solo dos días antes de la gran final del concurso de talla mundial, que en las últimas semanas ha generado polémica por distintos hechos, como el episodio en el que el tailandés Nawat Itsaragrisil, director de la franquicia de Miss Universo en Tailandia, insultó a la mexicana Fátima Bosch en un acto que fue transmitido en línea.

Representante de Jamaica sufre caída en pasarela de Miss Universo

La representante de Jamaica generó preocupación al sufrir una aparatosa caída mientras desfilaba en el escenario durante la madrugada de este miércoles, hora de México. En esa etapa, las delegadas lucieron trajes nacionales, de baño y de noche.

La candidata de Jamaica en Miss Universe 2025, fue sacada en camilla luego de caer al vacío durante la preliminar.



En el último modelaje, Henry portaba un vestido naranja que resaltaba su piel y caminaba con seguridad, mirando al frente. Sin embargo, en los videos que se han compartido en redes sociales se observa que no se percató de que estaba cerca del borde del escenario. Al dar su siguiente paso, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Un equipo de paramédicos acudió rápidamente para asistirla y la trasladaron en camilla.

Aunque las concursantes ensayan con anticipación y conocen el escenario a la perfección, parece que la concentración de Gabrielle en ese momento no fue suficiente para evitar el accidente.

Hasta la mañana de este miércoles, se desconoce su estado actual y si continuará en la competencia.

