Flow Fest 2025: ¿Qué puedes llevar y qué está prohibido?

La fiesta más grande del reguetón y la música urbana está cada vez más cerca. Así que prepara tus mejores pasos de baile y saca el ritmo que llevas dentro, porque este fin de semana la Ciudad de México se llenará de música con la llegada del Flow Fest 2025.Celebrando su octava edición, el Flow Fest invitará a Don Omar, Wisin, J Balvin, Nicky Jam, Myke Towers y más leyendas a subir a los escenarios del Autódromo Hermanos Rodríguez estos próximos 22 y 23 de noviembre para demostrar que siguen siendo los líderes del género más prendido de todos.Y como cada año, la organización tiene preparadas algunas sorpresas que solo aumentarán la euforia y energía de los cientos de participantes que conformarán el evento.Sin embargo, para poder disfrutarlo al máximo, el festival compartió una lista de artículos y objetos que, por motivos de seguridad y planeación, no podrán ingresar al recinto.Por ello, y con el objetivo de evitarte un mal rato, a continuación te compartimos todo lo que no está permitido llevar contigo al festival.Todo esto con el fin de mantener el bienestar y la comodidad de todos los asistentes y evitar incidentes que interfieran con el desarrollo del festival.En caso de no acatar las indicaciones, el personal del evento podrá retirar cualquiera de estos objetos, por lo que se recomienda seguir las instrucciones para evitar problemas que arruinen tu experiencia.El festival constará de dos días completos de música, diversión y entretenimiento de la mano de los mejores cantantes del momento.Sábado 22 de noviembreEn el escenario principal Coca Cola Stage se presentarán Don Omar, Wisin, Myke Towers, Lenny Tavarez, Lunay, De la Rose, Katteyes, Jordy Boy y ADSO. En Coca Cola Sessions estará Carlos Vives junto con otras presentaciones adicionales.En el escenario Sprite participarán Álvaro Díaz, Nicky Jam, Jowell & Randy, El Alfa, Yailin La Más Viral, Calle 24, Micro TDH y Venesti, además de dos momentos especiales del “Momento verde”.En Vickys se presentarán Santa Fe Klan, Kevin AMF, Young Cister, Kevis & Maykyy, Doony Graff, Andy Rivera, EASYKID, DAAZ, Sayuri & Sopholov, Omarcito Glock y Joss ML, así como Enemix.Finalmente, en el escenario Bacardí estarán La Bad Curly, Tayhana, Alu Mix, DJ Foxy, DJ Chaka, Gusty DJ, Fuentes Prod, Chikle, DJ Drewther y DJ Kitkatsita.Domingo 23 de noviembreEn el escenario Coca Cola se presentarán J Balvin, Natanael Cano, Bad Gyal, Omar Curtz, Víctor Mendivil, Bellakath, Mau y Ricky y Corina Smith. En Coca Cola Sessions habrá presentaciones adicionales aún no detalladas.En el escenario Sprite estarán Young Miko, Cris MJ, Sech, De la Ghetto, Khea, Cachirula & Loojan, Ganggy e Iza TKM, junto con dos intervenciones del “Momento verde”.En Vickys se presentarán Deorro, L-Gante, Standly, Kris R, Maisak, Kidd Keo, JC Reyes, Piso 21, Polimá Westcoast, Choca y Andrea Lakshmi.Por último, en el escenario Bacardí participarán Friend, Fito Silva, Mar, EZYA, Juan Magan, Pedro Sampaio, DJ Aza, ESAMIPAU, Los Dutis y Sonido Flamin Hot.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * XP