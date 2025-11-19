En estos momentos se lleva a cabo la competencia preliminar o semifinal de Miss Universo 2025 en Tailandia en donde la competidora mexicana, Fátima Bosch, deslumbró con su presencia. Miss México es una de las favoritas para llevarse la corona dentro de una edición del certamen de belleza plagada de polémicas. La mexicana ya ha pasado las dos pruebas del día de hoy: la pasarela en traje nacional y la pasarela en traje de baño.

Así deslumbró Fátima Bosch con su desfile de traje nacional

Con respecto a la primera, Fátima Bosch deslumbró con un diseño inspirado en la estética de los pueblos originarios. Especialmente, el traje estuvo basado en Xochiquétzal, Diosa Mexica de las flores, de los artesanos, diosa de la fertilidad, de la belleza. La creación de este imponente traje requirió de siete meses de trabajo. La vestimenta esta compuesta por distintas piezas entre las que se encuentra un top con hombreras, una falda, espinilleras y un penacho. Los colores elegidos son vibrantes y saturados; rojo, verde y dorado, con unas plumas lilas en la espalda.

El valor estimado del traje nacional que lució Miss México es de 150 mil pesos mexicanos.

Así lució Fátima Bosch con su pasarela en traje de baño

Por otro lado, la modelo nacida en Tabasco realizó su participación con un traje de baño de una pieza en color rojo con un pareo en naranja que balanceo durante la pasarela. Bosch quien se ha visto envuelta en cierta parte de las polémicas debido al maltrato que Nawat Itsaragrisil realizó sobre su persona, fue presentada en la competencia de la siguiente forma: "México, a pesar de tener dificultades en la escuela debido a la dislexia y el TDAH, Fátima atribuye a estos desafíos el haberle dado creatividad y resiliencia. Estudió moda en Ciudad de México y Milán, y promueve el reciclaje sostenible. Miss Universo México”.

La semifinal de Miss Universo se realiza en estos momentos luego de las recientes polémicas por la renuncia de un par de jueces que eran parte del jurado hasta hace unos momentos. Omar Harfouch ha llamado la atención en redes sociales por sus declaraciones en las que asegura que la competencia fue adulterada con una votación secreta y fraudulenta realizada en los últimos días.

La gran final de Miss Universo está agendada para el próximo viernes 21 de noviembre en Tailandia, sin embargo, debido a la diferencia de horas, en México se podrá ver el jueves 20 de noviembre en punto de las 19:00 horas del centro del país. La transmisión está programada por el canal de YouTube de Miss Universe.

