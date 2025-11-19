La Granja VIP: Realizan cambios en las reglas de nominación

La producción de La Granja VIP sorprendió a la audiencia al anunciar una modificación importante en la forma en que se llevarán a cabo las nominaciones. Como suele ocurrir en este tipo de programas, las dinámicas no permanecen estáticas; pueden transformarse tanto en sus mecanismos de eliminación como en las competencias internas o en la manera en que los participantes asignan puntos.

La nueva modalidad para nominar

ESPECIAL/LAGRANJAVIP

En esta ocasión, el ajuste se centra en las reglas de nominación. Fue Adal Ramones, presentador del reality, quien comunicó las nuevas indicaciones del equipo de producción. A partir de ahora, cada participante deberá emitir dos nominaciones, otorgando un punto a dos compañeros distintos. La única condición es que uno de los señalados sea peón y el otro, granjero.

Antes de este cambio, los integrantes solo repartían un punto durante la Asamblea, sin importar el rol que desempeñaran dentro del programa. Con la actualización, la tabla final podrá dejar a dos nominados, ya sea uno de cada categoría o incluso ambos del mismo rango si ocurre algún empate.

¿Cómo funciona la salvación?

Quien obtenga la victoria no solo quedará fuera de la lista de nominados, sino que también deberá rescatar a uno de sus compañeros. Sin embargo, este beneficio conlleva una consecuencia: el ganador estará obligado a colocar en su lugar a alguien que no estuviera nominado, lo que suele desencadenar la conocida “traición” que pocas veces termina sin conflictos.

Participantes activos en la competencia

Actualmente, los granjeros que siguen en el juego son:

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Kike Mayagoitia

Lis Vega

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

Los eliminados hasta ahora

La lista de quienes ya dejaron la granja incluye:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Lola Cortés (abandonó antes de la eliminación)

Jawy Méndez

Manola Díez (última eliminada)

Con los dos nominados definidos (Kim Shantal y El Patrón), las encuestas rápidas apuntan a que sería Kim Shantal quien podría abandonar La Granja VIP el próximo fin de semana. Sin embargo, nada está decidido hasta que el público confirme su voto.

BB