La Granja VIP: Realizan cambios en las reglas de nominación

La producción de La Granja VIP sorprendió a la audiencia al anunciar una modificación importante en la forma en que se llevarán a cabo las nominaciones. Como suele ocurrir en este tipo de programas, las dinámicas no permanecen estáticas; pueden transformarse tanto en sus mecanismos de eliminación como en las competencias internas o en la manera en que los participantes asignan puntos.En esta ocasión, el ajuste se centra en las reglas de nominación. Fue Adal Ramones, presentador del reality, quien comunicó las nuevas indicaciones del equipo de producción. A partir de ahora, cada participante deberá emitir dos nominaciones, otorgando un punto a dos compañeros distintos. La única condición es que uno de los señalados sea peón y el otro, granjero.Antes de este cambio, los integrantes solo repartían un punto durante la Asamblea, sin importar el rol que desempeñaran dentro del programa. Con la actualización, la tabla final podrá dejar a dos nominados, ya sea uno de cada categoría o incluso ambos del mismo rango si ocurre algún empate.Quien obtenga la victoria no solo quedará fuera de la lista de nominados, sino que también deberá rescatar a uno de sus compañeros. Sin embargo, este beneficio conlleva una consecuencia: el ganador estará obligado a colocar en su lugar a alguien que no estuviera nominado, lo que suele desencadenar la conocida "traición" que pocas veces termina sin conflictos.Actualmente, los granjeros que siguen en el juego son:La lista de quienes ya dejaron la granja incluye:Con los dos nominados definidos (Kim Shantal y El Patrón), las encuestas rápidas apuntan a que sería Kim Shantal quien podría abandonar La Granja VIP el próximo fin de semana. Sin embargo, nada está decidido hasta que el público confirme su voto.