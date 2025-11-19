¡Atención cinéfilos! El próximo jueves 20 de noviembre, Cinépolis se prepara para estrenar las mejores películas que llegan a la pantalla grande, desde la continuación de una cinta llena de magia protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, hasta un largometraje con tensión en cada minuto.

Prepara tus palomitas y acompañamos a descubrir lo mejor del cine en las salas de Cinépolis.

Wicked: Por siempre

Las brujas favoritas del cine actual Ariana Grande y Cynthia Erivo regresan a la pantalla grande para continuar la historia de Elphaba, quien ahora marcada públicamente como la temida Bruja Malvada del Oeste— permanece oculta en los bosques mientras mantiene viva su lucha por liberar a los Animales, quienes han sido silenciados por el régimen, desde su clandestinidad, intenta revelar lo que realmente sabe sobre El Mago, aun cuando el reino la ha convertido en su villana oficial.

En contraste, Glinda se consolida como la imagen reluciente de la Bondad en la Ciudad Esmeralda. Instalada en el palacio y rodeada de privilegios, la popular hechicera prepara una fastuosa boda con el Príncipe Fiyero, al mismo tiempo que enfrenta el peso emocional de su ruptura con Elphaba.

La tensión entre estos destinos opuestos desencadenará consecuencias irreversibles para Boq y para el propio Fiyero, además de poner en riesgo a Nessarrosa, la hermana de Elphaba. La llegada inesperada de una joven proveniente de Kansas no solo alterará el rumbo de sus vidas, sino que sacudirá los cimientos de todo Oz.

El acusado

La trama sigue a Jean Monier, un prestigioso abogado penalista cuyo brillante historial profesional se ve ensombrecido por una culpa persistente: haber conseguido la libertad de un delincuente reincidente. Esa pesada carga moral cambia de rumbo cuando conoce a Nicolas Milik, un padre acusado de asesinar a su esposa, una mujer marcada por el alcoholismo.

Conmovido por su historia y convencido de que enfrenta a un hombre inocente, Monier decide asumir su defensa. A partir de ese momento, el abogado se embarca en una batalla legal sin reservas, decidido a llegar hasta las últimas consecuencias para demostrar la verdad y revertir el destino de su cliente.

Otros estrenos de Cinépolis el 20 de noviembre

Terror en Shelby Oaks

Las mutaciones

Re estreno – Crepúsculo la saga: Eclipse

