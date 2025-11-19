Quién es el diseñador del traje que usará Fatima Bosch en la final de Miss Universo 2025

La concursante mexicana de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, ha dado mucho de qué hablar durante esta temporada del certamen, no solo por su belleza, sino por la polémica que hubo hace unas semanas con uno de los directivos del concurso.

Sin embargo, la tabasqueña continúa concentrada, y se está preparando para la gran final este viernes 21 de noviembre.

¿Quién diseñó el traje típico que usará Fátima Bosch en la final de Miss Universo?

Continuando con las raíces prehispánicas del traje de 2024, Fátima lucirá un atuendo con un enfoque más ancestral, con el que deslumbrará el escenario del certamen internacional.

El diseñador, Fernando Ortiz, originario de San Luis Potosí, aseguró que en traje está inspirado en Xochiquétzal, diosa mexica de la belleza, las flores y el amor. A partir de esta deidad, confeccionó una pieza que combina elementos naturales, la riqueza de la huasteca y figuras ancestrales, con la intención de realizar un relato visual que destaque la identidad mexicana.

Ortiz integró flores, plumajes en colores como rojo, verde, amarillo y gris, y pedrería para intensificar los reflejos de la luz al momento de que Fátima pise el escenario. Por su parte, uno de los detalles más significativos son los colibríes móviles, una referencia a la creencia mexica que los relaciona con los guerreros caídos que vuelven como mensajeros en la forma de estas aves, un detalle que el público ha destacado en redes sociales.

Fernando Ortiz, quien se encuentra junto a Fátima para apoyarla durante la competencia, afirmó que duró más de 7 meses trabajando la pieza en solitario , lo que implicó múltiples pruebas de materiales, bordados y varios ajustes. Todos los detalles del traje están hechos a mano por el diseñador, reflejando su talento, técnica, y el respeto por las tradiciones de nuestro país.

La gran final de Miss Universo 2025 será este 21 de noviembre. Sin embargo, debido a la diferencia horaria, en México podrá seguirse la transmisión el 20 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. , a través del canal de YouTube de Miss Universo.

