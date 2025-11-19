Cinemex se luce este jueves 20 de noviembre con dos estrenos

Este jueves 20 de noviembre, Cinemex se prepara para recibir dos estrenos que llegan cargados de tensión, misterio y emociones intensas. La cartelera se renueva con historias que exploran los límites de la mente humana, los dilemas morales y los temores que pueden surgir desde lo más profundo de la oscuridad.Ambas producciones prometen sumergir al público en narrativas inquietantes y atmósferas envolventes, ideales para quienes buscan experiencias cinematográficas que mantengan el suspenso de principio a fin.Te compartimos los dos estrenos imperdibles: Tras haber conseguido la liberación de un delincuente reincidente, el prestigioso abogado Jean Monier vive consumido por el remordimiento y decide alejarse por completo de los casos penales. Su determinación cambia cuando conoce a Nicolas Milik, un padre acusado de asesinar a su esposa, quien fue encontrada brutalmente degollada.El encuentro lo impacta profundamente y lo impulsa a representarlo. Convencido de que su cliente es inocente, Monier estará dispuesto a enfrentarse a cualquier obstáculo —incluidos sus propios fantasmas— para demostrar la verdad y pelear hasta las últimas consecuencias en la sala de juicio. Una década después de la misteriosa desaparición de su hermana, quien lideraba un grupo dedicado a investigar fenómenos paranormales, Mia Brennan encuentra una cinta inquietante que sugiere que la entidad que la atormentó en su infancia podría ser real.Decidida a descubrir qué ocurrió, emprende una búsqueda marcada por señales perturbadoras y revelaciones oscuras que la conducen hacia un terror oculto que ha permanecido acechando desde las sombras. Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.MF