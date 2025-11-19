Cinemex se luce este jueves 20 de noviembre con dos estrenos

Este jueves 20 de noviembre, Cinemex se prepara para recibir dos estrenos que llegan cargados de tensión, misterio y emociones intensas.

La cartelera se renueva con historias que exploran los límites de la mente humana, los dilemas morales y los temores que pueden surgir desde lo más profundo de la oscuridad.

Ambas producciones prometen sumergir al público en narrativas inquietantes y atmósferas envolventes, ideales para quienes buscan experiencias cinematográficas que mantengan el suspenso de principio a fin.

Te compartimos los dos estrenos imperdibles:

El Acusado

Tras haber conseguido la liberación de un delincuente reincidente, el prestigioso abogado Jean Monier vive consumido por el remordimiento y decide alejarse por completo de los casos penales. Su determinación cambia cuando conoce a Nicolas Milik, un padre acusado de asesinar a su esposa, quien fue encontrada brutalmente degollada.

El encuentro lo impacta profundamente y lo impulsa a representarlo. Convencido de que su cliente es inocente, Monier estará dispuesto a enfrentarse a cualquier obstáculo —incluidos sus propios fantasmas— para demostrar la verdad y pelear hasta las últimas consecuencias en la sala de juicio.

Terror en Shelby Oaks

Una década después de la misteriosa desaparición de su hermana, quien lideraba un grupo dedicado a investigar fenómenos paranormales, Mia Brennan encuentra una cinta inquietante que sugiere que la entidad que la atormentó en su infancia podría ser real.

Decidida a descubrir qué ocurrió, emprende una búsqueda marcada por señales perturbadoras y revelaciones oscuras que la conducen hacia un terror oculto que ha permanecido acechando desde las sombras.

