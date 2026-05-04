¿Mhoni Vidente vs Jessica Esotérica en el Ring Royale 2? ¡Fans enloquecen con teoría VIRAL!

Luego del éxito alcanzado el pasado 15 de marzo con su primera edición, Ring Royale apunta a consolidarse como uno de los eventos de entretenimiento más virales en México. El influencer y empresario Poncho de Nigris confirmó que ya se perfila una segunda entrega, prevista tentativamente para 2027.

El anuncio tomó fuerza tras el lanzamiento de "Gladiador", tema que funcionó como himno oficial del evento, y que sirvió como antesala para revelar nuevos detalles.

A través de redes sociales -en los últimos días- el regiomontano ha comenzado a soltar nombres de posibles participantes, apostando por perfiles polémicos, mediáticos y con alto arrastre digital.

Entre las figuras que podrían subirse al ring en esta segunda edición, el regiomontano destacó a algunos políticos, deportistas, comentaristas y celebridades del espectáculo.

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Entre los perfiles más llamativos se encuentran:

Alejandro Moreno

Gerardo Fernández Noroña

Cuauhtémoc Blanco

David Faitelson

Yeri Mua

Bellakath

¿Mhoni Vidente y Jessica Esotérica se enfrentarán en el Ring Royale 2? ¡Así reaccionaron!

Sin embargo, una de las propuestas que más ha captado la atención es el posible enfrentamiento entre Mhoni Vidente y Jessica Esotérica. La idea surgió luego de que Poncho de Nigris planteara, en entrevista con medios, su interés por ver a ambas figuras esotéricas sobre el ring.

"A mí sí me gustaría ver a Mhoni Vidente con Jessica Esotérica. Yo creo que esa podría suplir la de Alfredo Adame y Carlos Trejo", expresó el influencer.

Tras viralizarse la propuesta, Mhoni Vidente reaccionó públicamente durante su programa "Pregúntale a Mhoni", donde agradeció la mención y dejó en claro que no aceptaría un combate con Jessica, ya que recalcó que, pelear con "una persona de 64 años, es muy difícil".

"Él dice: 'comparo a Mhoni Vidente con Alfredo Adame que es la pelea estelar', porque sabe que Mhoni no va a cualquier parte, y que tiene mucho fandom para alcanzar eso", dijo.

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Sin embargo dejó abierta la posibilidad de participar en Ring Royale 2, pero bajo sus propias reglas, ya que recalcó que ella elegiría a su rival y establecería las condiciones económicas.

Del otro lado, Jessica Esotérica encendió la polémica al invitar públicamente a Mhoni Vidente a enfrentarse en el cuadrilátero.

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Durante un encuentro con medios de comunicación, fue cuestionada sobre a quién elegiría como rival y, sin titubeos, señaló a la pitonisa, con quien -según insinuó- tendría cuentas pendientes.

Al plantearle si creía que la cubana aceptaría el reto, lanzó una respuesta que avivó aún más la controversia: "ese ya es su problema, cielo"... ¡qué tal!

JM