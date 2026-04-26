A horas de una de las peleas más esperadas de Supernova Génesis 2026, la atención dejó el ring para centrarse en una polémica que incluye contratos, amenazas legales y versiones enfrentadas entre Poncho de Nigris y Karely Ruiz.

Lo que comenzó como una diferencia pública de declaraciones terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados alrededor del evento que se realizará este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

La confrontación involucra al empresario e influencer Poncho de Nigris y a la creadora de contenido Karely Ruiz, quien fue anunciada como reemplazo de Lupita Villalobos para enfrentar a Kim Shantal.

En lugar de concentrarse únicamente en el espectáculo deportivo y mediático, la conversación se trasladó a redes sociales como TikTok y X, donde ambas versiones comenzaron a chocar públicamente.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre Karely Ruiz?

El empresario regiomontano respondió con dureza luego de que Karely Ruiz asegurara que no existe relación profesional entre ambos. Según De Nigris, sí había un acuerdo previo vigente, por lo que rechazó las declaraciones de la influencer. Incluso lanzó una advertencia pública que elevó la tensión del caso.

“Pues con cuidado que le metemos abogados… Todo lo que dije es la verdad. Ahí está el contrato vigente”, escribió en un comentario difundido en TikTok.

Con esa postura, el también conductor defendió que su intervención habría sido clave para que Karely pudiera integrarse a otro proyecto de boxeo relacionado con este entorno. Para Poncho de Nigris, la situación no solo sería una diferencia de opiniones, sino un tema respaldado por documentos formales.

Karely Ruiz marca distancia y niega vínculo laboral

INSTAGRAM/karelyruiz

Durante la presentación oficial del evento, Karely Ruiz dio una versión completamente distinta.

La influencer aseguró que Poncho de Nigris no es su mánager ni su representante, y señaló que su llegada al cartel de Supernova Génesis ocurrió por invitación directa.

“No es mi mánager ni mi representante… Yo ya arreglé con mis mánagers… a él no le debo nada”, expresó.

Con estas palabras, Karely dejó clara su independencia profesional y rechazó que exista una deuda o relación vigente con el empresario. La declaración también respondió a una publicación previa de Poncho en X, donde había afirmado que la modelo sería representante de Ring Royale en Supernova.

El contrato que detonó la controversia

El punto central del conflicto gira alrededor de la posible existencia de un contrato previo relacionado con proyectos encabezados por Poncho de Nigris, entre ellos Ring Royale. Mientras De Nigris sostiene que ese acuerdo continúa vigente, Karely Ruiz reconoció que sí existió un documento, aunque aseguró que el tema ya fue resuelto.

“Conocemos a esa persona, hubo un malentendido. Había un contrato, sí lo hay, ya se solucionó con el dueño del Ring Royale”, declaró.

Ese matiz cambió la conversación pública: ya no se trata solo de declaraciones cruzadas, sino de si existe o no una obligación legal actual.

ESPECIAL

El origen indirecto de esta polémica fue la salida de Lupita Villalobos de la cartelera. La creadora de contenido dejó el evento por motivos de salud, luego de ser diagnosticada con un hematoma subdural, lo que obligó a los organizadores a buscar una sustituta de emergencia. Así se abrió la puerta para incorporar a Karely Ruiz como rival de Kim Shantal.

Ese movimiento aceleró anuncios, negociaciones y filtraciones, provocando que información circulara antes de las confirmaciones oficiales.

¿Dónde ver Karely Ruiz vs Kim Shantal?

La pelea entre Karely Ruiz y Kim Shantal forma parte de Supernova Génesis 2026, programado para este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. La transmisión también estará disponible en Netflix a partir de las 19:00 horas, lo que incrementó el interés nacional alrededor del evento.

Ahora, además del combate, muchos espectadores seguirán atentos al desarrollo del conflicto entre ambos personajes públicos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más relevantes alrededor de Supernova Génesis 2026 porque mezcla entretenimiento, negocios y posibles implicaciones jurídicas. Mientras una parte habla de acuerdos vigentes y abogados, la otra insiste en que todo quedó aclarado. Por ahora, las preguntas siguen abiertas y la polémica continúa creciendo justo cuando el evento está por comenzar.

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