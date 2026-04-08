Bárbara de Regil: se hará presente en Supernova Génesis y estos son los detalles

La expectativa por el evento Supernova: Génesis ha crecido exponencialmente tras confirmarse que la actriz Bárbara de Regil formará parte de la jornada el próximo domingo 26 de abril. La cita, programada para las 7:00 de la noche en la Arena CDMX, ha generado un fuerte revuelo en redes sociales, especialmente por la incertidumbre sobre el rol que desempeñará la protagonista de producciones de acción.

El polémico comentario de Poncho de Nigris

Apenas se hizo pública la integración de la actriz, las reacciones no se hicieron esperar, incluyendo la de figuras de otros proyectos similares. Poncho de Nigris intervino en la publicación oficial con una propuesta que encendió el debate entre los usuarios:

“A Bárbara déjenmela para Marcela, acá con los virales”, redactó el regiomontano.

De Nigris solicitó abiertamente que De Regil se enfrentara en el ring a su esposa, Marcela Mistral, en lo que algunos interpretaron como una reacción competitiva ante el elenco de Supernova. Las opiniones en internet se dividieron rápidamente; mientras unos apoyaron la idea del combate, otros criticaron al conductor sugiriendo que intentaba interferir en un proyecto ajeno, recordando que los responsables de este evento no se involucraron en su momento con Ring Royale.

ESPECIAL

Incertidumbre sobre el papel de la actriz

INSTAGRAM/barbaraderegil

A pesar de la bienvenida oficial, los organizadores aún mantienen bajo llave los detalles específicos de su intervención. La duda principal entre los seguidores es si Bárbara se pondrá los guantes para pelear o si su talento será utilizado para la conducción del show. Cabe recordar que en 2025, la actriz tenía pactado un encuentro contra Alana Flores, el cual no pudo concretarse debido a sus compromisos laborales.

A través de un mensaje en sus cuentas oficiales, la organización celebró la noticia:

“Y sí, esto será cine. Bienvenida a Supernova: Génesis Bárbara de Regil”.

Hasta el momento, la actriz no ha profundizado en qué actividades realizará esa noche, aunque gran parte de su audiencia espera verla finalmente en una faceta de combate.

INSTAGRAM/barbaraderegil

Detalles del evento y cartelera confirmada

Mientras se define el destino de De Regil, Supernova: Génesis ya tiene asegurados varios encuentros de alto impacto que prometen llenar la Arena CDMX. La lista de peleas confirmadas incluye los siguientes enfrentamientos:

Alana Flores vs. Flor Vigna

Milica vs. Ari Geli

Lupita Villalobos vs. Kim Shantal

Abraham Flores vs. Nando Wee

Mario Bautista vs. Aaron Mercury

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