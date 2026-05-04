Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 5 al 10 de mayo

Durante la semana del 5 al 10 de mayo de 2026, la reconocida astróloga Mhoni Vidente dio a conocer las cartas del tarot que regirán la energía de cada signo zodiacal.

Estas revelaciones ofrecen una guía sobre los aspectos clave en el amor, la salud, el trabajo y las finanzas, marcando una etapa de cambios, decisiones y oportunidades.

A continuación, el significado de cada carta y su influencia para los signos:

Aries

La carta de El Mundo indica culminación de proyectos y éxito en metas que se venían trabajando desde hace tiempo. Para Aries, esta semana representa cierres positivos, reconocimiento laboral y estabilidad emocional. En el amor, se fortalecen vínculos y se consolidan relaciones. Es un buen momento para viajar o expandir horizontes profesionales.

Tauro

El Juicio señala un periodo de renovación y toma de decisiones importantes. Tauro enfrentará situaciones que lo obligarán a reflexionar sobre su rumbo, especialmente en el ámbito personal y profesional. Se abren oportunidades de crecimiento, pero será necesario dejar atrás el pasado y actuar con madurez. En salud, se recomienda atender temas pendientes.

Géminis

La Rueda de la Fortuna trae cambios inesperados y giros positivos. Para Géminis, la suerte estará de su lado, especialmente en cuestiones económicas y laborales. Es una semana favorable para iniciar proyectos o aceptar nuevas propuestas. En el amor, pueden surgir encuentros inesperados o reconciliaciones.

Cáncer

La Estrella representa esperanza, sanación y claridad emocional. Cáncer experimentará una etapa de tranquilidad después de periodos complicados. Es un buen momento para enfocarse en el bienestar personal, retomar metas y confiar en el futuro. En el amor, se fortalecen relaciones sinceras y se abren nuevas posibilidades.

Leo

El As de Oros augura prosperidad económica y nuevas oportunidades de negocio. Leo podrá concretar proyectos importantes o recibir ingresos adicionales. En el ámbito laboral, habrá reconocimiento a su esfuerzo. En el amor, se vislumbra estabilidad, aunque será importante mantener el equilibrio entre lo material y lo emocional.

Virgo

El Mago simboliza habilidad, inteligencia y capacidad de manifestación. Virgo tendrá el control de las situaciones y podrá materializar sus objetivos si actúa con determinación. Es una semana ideal para tomar iniciativas, emprender o resolver asuntos pendientes. En el amor, habrá comunicación clara y avances significativos.

Libra

La carta de La Templanza invita al equilibrio y la paciencia. Libra deberá evitar decisiones impulsivas y buscar armonía en sus relaciones personales y laborales. Es un periodo de estabilidad, aunque con avances graduales. En salud, se recomienda mantener hábitos saludables y evitar excesos.

Escorpión

El Emperador representa liderazgo, autoridad y firmeza. Escorpio tendrá una semana de decisiones importantes en el ámbito profesional, donde deberá asumir responsabilidades y ejercer control. En el amor, se sugiere evitar actitudes dominantes. Es un buen momento para consolidar proyectos a largo plazo.

Sagitario

La carta de La Torre advierte cambios repentinos y transformaciones profundas. Sagitario podría enfrentar situaciones inesperadas que lo obliguen a replantear su camino. Aunque inicialmente pueden parecer difíciles, estos cambios traerán crecimiento. En el amor, se recomienda evitar conflictos y actuar con prudencia.

Capricornio

El Sol es una de las cartas más positivas del tarot, asociada con éxito, claridad y alegría. Capricornio vivirá una semana favorable en todos los aspectos, especialmente en lo laboral y económico. En el amor, habrá armonía y estabilidad. Es un momento ideal para tomar decisiones importantes con confianza.

Acuario

El Loco indica nuevos comienzos y oportunidades inesperadas. Acuario se verá impulsado a tomar riesgos y explorar caminos distintos. Es una etapa de crecimiento personal, aunque será importante actuar con responsabilidad. En el amor, pueden surgir relaciones espontáneas o cambios en la dinámica actual.

Piscis

La carta de El Diablo alerta sobre tentaciones, excesos o situaciones de dependencia. Piscis deberá prestar atención a su entorno y evitar caer en hábitos negativos o relaciones tóxicas. En el ámbito económico, se recomienda prudencia. Esta carta también invita a reconocer aquello que limita el crecimiento personal.

Con información de Mhoni Vidente

MF