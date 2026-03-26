Ring Royale: Poncho de Nigris la tendría las primeras dos peleas de la nueva edición

El evento de box Ring Royale logró posicionarse como un fenómeno desde su lanzamiento, impulsado por la participación de figuras mediáticas como Karely Ruiz, Marcela Mistral, Alfredo Adame, Carlos Trejo, Aldo de Nigris y Nicola Porcella, entre otros. Gracias a esta combinación, el espectáculo ha superado las 38 millones de visualizaciones únicamente en YouTube, consolidando su alcance en plataformas digitales.

Tras el impacto generado, el propio Poncho de Nigris confirmó que ya se encuentra en marcha la organización de una segunda edición, prevista para 2027. La propuesta mantendrá el mismo formato que lo llevó al éxito, con la participación de celebridades envueltas en polémica, buscando replicar la viralidad que caracterizó al primer evento.

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Poncho de Nigris no busca revelar los detalles del siguiente evento

En cuanto a los primeros avances, el también empresario dio a conocer, mediante su cuenta en la plataforma X, que ya se tienen definidas dos peleas para la próxima edición, apenas dos semanas después de haberse realizado Ring Royale 2026. “Ya tenemos 2 peleas muy virales para la segunda edición de Ring Royale”, escribió, sin revelar aún los nombres de los participantes.

A pesar de mantener en reserva esos detalles, señaló que continúan abiertas las propuestas para completar el resto del cartel, que incluirá cinco enfrentamientos adicionales. También dejó claro que el perfil de los participantes será específico, al enfocarse únicamente en figuras del espectáculo. “Aquí son celebridades. No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. 5 peleas más, los leo”, expresó.

Aunque la lista oficial aún no ha sido confirmada, en redes sociales ya han comenzado a circular posibles nombres. Uno de ellos es Gabriel Soto, quien recientemente manifestó que no tendría inconveniente en enfrentarse con el organizador. De igual forma, Jorge Losa ha sido mencionado tras lanzar un reto directo a su compañero de La Casa de los Famosos México, aunque hasta el momento no se ha confirmado su participación.

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