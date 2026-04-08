Mhoni Vidente: es retada por Jessica Esotérica para pelear en el próximo Ring Royale

La posibilidad de ver a figuras del mundo esotérico dentro de un ring ha comenzado a llamar la atención tras el anuncio de una nueva edición de Ring Royale. En este contexto, surgió un reto inesperado que ha generado conversación: Jessica Esotérica lanzó una invitación directa a Mhoni Vidente para enfrentarse en este evento. Sin embargo, la duda permanece sobre si este enfrentamiento sería físico o tendría un enfoque más espiritual.

Durante un encuentro con medios, Jessica Esotérica fue cuestionada acerca de a quién elegiría como contrincante en caso de subir al ring. Sin dudarlo, mencionó a Mhoni Vidente como su opción. No obstante, aclaró que la decisión final dependería de la astróloga, especialmente considerando que el evento es organizado por el actor y empresario Poncho de Nigris. Al ser interrogada sobre el motivo de su elección, respondió de forma breve: “Mhoni Vidente. Ese ya es su problema, ¿qué puede pasar?”. Posteriormente, al insistirle sobre por qué eligió a la cubana, contestó: "¿por qué no?”, sin profundizar en si existe algún tipo de rivalidad entre ambas.

INSTAGRAM/jessicaesotericakc

En relación con este evento, Poncho de Nigris adelantó que la segunda edición de Ring Royale está prevista para marzo y aseguró que “la locura se viene todavía evolucionado”. A pesar de la expectativa generada, hasta ahora no se han confirmado participantes oficiales para los combates.

La respuesta de Mhoni Vidente al reto de Jessica Esotérica

Ante la posibilidad de participar en una pelea, respondió de manera contundente: “No, no, no, no, yo me voy de jueza”, dejando claro que no tiene intención de competir, aunque sí contemplaría formar parte del evento en un rol distinto, supervisando el desarrollo de las peleas.

Jessica Esotérica es una creadora de contenido originaria de Mazatlán, Sinaloa. Durante su niñez vivió en Tamaulipas y más tarde se trasladó a Álamo, Texas, donde continuó su desarrollo personal y profesional dentro del ámbito del entretenimiento.

Su trayectoria comenzó en la década de los noventa con un proyecto televisivo llamado Jessica en vivo, espacio que le permitió iniciar su presencia frente a las cámaras y conectar con la audiencia. Con el paso del tiempo, adaptó su contenido a plataformas digitales, donde actualmente mantiene una comunidad activa. A través de redes sociales, realiza transmisiones y comparte diversos mensajes, consolidando su estilo dentro del entorno digital.

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