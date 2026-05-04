Lunes, 04 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es Abracadáver

Aquellos que son aficionados al humor negro, la película Abracadáver es una opción para divertirse en su sala de cine favorita

Por: Xochitl Martínez

"Abracadáver" ya está en las salas de cine tapatías. ESPECIAL/CINEMEX DISTRIBUCIÓN.

Quienes disfrutan de las historias con humor negro, la comedia Abracadáver, que es una producción de Jalisco, es la película para ver en la pantalla grande.

 Abracadáver. ESPECIAL/CINEMEX DISTRIBUCIÓN.
 Abracadáver. ESPECIAL/CINEMEX DISTRIBUCIÓN.

La trama se centra en tres hermanos expertos en la magia, escapismo y estafa, quienes para salvar a su padre y el legado de su familia en el mundo circense, deberán robar una valiosa pieza de millones de dólares, pero que está fuertemente custodiada en una fortaleza impenetrable.

El atraco será en una vieja hacienda durante la “Noche de los Muertos”, el éxito de esto significa fortuna y paz, mientras que el fracaso equivale a graves consecuencias.

Abracadáver. ESPECIAL/CINEMEX DISTRIBUCIÓN. 
Abracadáver. ESPECIAL/CINEMEX DISTRIBUCIÓN. 

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “El diablo viste a la moda 2”

Abracadáver fue el último trabajo del fallecido cineasta Pancho Rodríguez como director.

   

Abracadáver

De Pancho Rodríguez.

Con Alberto Estrella, Denise Corona, Juan Pablo Abitia, Dagoberto Gama, José Sefami, Constanza Andrade, Olaff Herrera, Iannis Guerrero.

México, 2024.

XM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones