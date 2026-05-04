Quienes disfrutan de las historias con humor negro, la comedia Abracadáver, que es una producción de Jalisco, es la película para ver en la pantalla grande .

Abracadáver. ESPECIAL/CINEMEX DISTRIBUCIÓN.

La trama se centra en tres hermanos expertos en la magia, escapismo y estafa, quienes para salvar a su padre y el legado de su familia en el mundo circense, deberán robar una valiosa pieza de millones de dólares, pero que está fuertemente custodiada en una fortaleza impenetrable .

El atraco será en una vieja hacienda durante la “Noche de los Muertos”, el éxito de esto significa fortuna y paz, mientras que el fracaso equivale a graves consecuencias.

Abracadáver. ESPECIAL/CINEMEX DISTRIBUCIÓN.

Abracadáver fue el último trabajo del fallecido cineasta Pancho Rodríguez como director.

Abracadáver

De Pancho Rodríguez.

Con Alberto Estrella, Denise Corona, Juan Pablo Abitia, Dagoberto Gama, José Sefami, Constanza Andrade, Olaff Herrera, Iannis Guerrero.

México, 2024.

XM