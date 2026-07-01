Ibai Llanos acaba de revelar el cartel musical para La Velada del Año VI. Conocer a los artistas que actuarán este 25 de julio en Sevilla despeja una de las mayores incógnitas del evento, preparando el terreno para una noche que mezclará boxeo y música en directo.

El anuncio se realizó hoy a través de las redes sociales del creador de contenido. La publicación confirmó los nombres que pondrán ritmo a los combates entre streamers.

Los artistas confirmados son Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA. Esta selección abarca diferentes géneros musicales para el público asistente. Sin embargo, no todo se queda ahí. El español aseguró que habrá otros cinco artistas sorpresa que no se darán a conocer sino hasta el momento del evento.

¿Cuándo y dónde se celebra La Velada del Año VI?

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio de 2026. La cita reunirá a miles de aficionados del entretenimiento digital y la música.

El recinto elegido es el Estadio de La Cartuja, ubicado en la ciudad de Sevilla. Este espacio repite como sede tras acoger la edición del año anterior.

La transmisión en directo comenzará a las 19:00 horas en horario peninsular español, es decir, a las 11:00 horas del tiempo de centro de México. Los seguidores podrán seguir el evento a través del perfil personal de Ibai de Twitch.

Artistas sorpresa y regresos esperados

Además de los nombres principales, el cartel incluye a cinco artistas sorpresa. La identidad de estos invitados se mantendrá en secreto hasta el mismo día del evento.

Estos músicos misteriosos tendrán participaciones especiales durante la noche. Algunos acompañarán a los creadores de contenido en su entrada al cuadrilátero.

La inclusión de Anuel AA llama la atención de los seguidores. El cantante regresa al evento tras su comentada participación en la edición de 2024.

Por su parte, Juanes aporta un estilo diferente al predominio del género urbano. El artista colombiano vuelve a presentarse en un evento masivo en España.

Bad Gyal y Yandel serán los encargados de los ritmos de reguetón. Ambos artistas cuentan con una amplia trayectoria y reconocimiento internacional.

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Combates y récord de asistencia

La parte deportiva de la noche contará con diez combates de boxeo aficionado. Un total de veinte creadores de contenido se subirán al ring.

Las entradas para asistir presencialmente se agotaron el pasado mes de marzo. Las 80 mil localidades disponibles se vendieron en apenas unas horas.

La organización espera que la duración del espectáculo supere las siete horas. Las actuaciones musicales se intercalarán entre los diferentes enfrentamientos deportivos.

Este formato consolida la mezcla de deporte y entretenimiento digital. La iniciativa busca mantener el interés de la audiencia durante toda la transmisión.

Con este anuncio, la sexta edición ultima sus preparativos. El objetivo es ofrecer un espectáculo completo y buscar nuevos registros de audiencia en las plataformas de streaming.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB