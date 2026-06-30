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Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana 23 y 24 de junio en pleno Julio Regalado

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el cuarto y último Martes y Miércoles del Campo en Soriana de junio ¡Aprovecha las rebajas! 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la cuarta semana del sexto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

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Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Plátano por kilo a $15.80
  • Papa blanca por kilo a $42.80
  • Sandía con semilla por kilo a $9.80
  • Piña gota miel por kilo a $20.80
  • Kiwi por kilo a $72.80
  • Pepino verde por kilo a $19.80
  • Chile jalapeño cuaresmeño por kilo a $25.90
  • Apio por kilo a $26.80
  • Calabaza italiana por kilo a $29.80
  • Chile poblano por kilo a $58.80

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Molida de res 80/20 a $108.90
  • Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $56
  • T-Bone de res por kilo a $329.90
  • Costilla de res para asar por kilo a $138.90
  • Diezmillo de res por kilo a $249.90
  • Top Sirloin de Res Palomilla por kilo a $269.90
  • Chuleta mixta de lomo de cerdo por kilo a $97
  • Bisteck de res ranchero por kilo a $215
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada por kilo a $99.90
  • Medallón de pechuga pollo por kilo a $149
  • Filete mojarra por kilo a $99.90
  • Filete de basa por kilo a $69.90
  • Barrita de surumi de cagrejo por kilo a $99 pesos
  • Camarón coctelero chico por kilo a $138
  • Camarón coctelero por kilo a $299
  • Huachinango del pacífico por kilo a $299

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3x2 en productos por el Martes y Miércoles del Campo con Julio Regalado

  • En todos los quesos empacados nacionales
  • En todas las galletas mayores a 140 gr
  • En toda la marca Cloralex, Pinol, Ensueño, Flash y Citrex
  • En todos los aceites de oliva
  • En todas las cremas para peinar y tratamientos capilares
  • En todo el pan dulce empacado a partir de 66 gr
  • En todos los Coolers, Hard Seltzers y bebidas premezcladas
  • En todas las toallas femeninas Kotex y Naturella
  • En todas las salsas caseras, salsas para alitas y Tajín
  • En todos los chocolates de mesa
  • En todas las mermeladas McKornick y miel Carlota
  • En lácteos de polvo de Alpura, Carnation y Nutri Rindes

Básicos de despensa que puedes aprovechar

  • Aceite vegetal Nutrioli 850 a $37
  • Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $70
  • Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160
  • Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $186
  • Un kilo de tortilla de maíz blanca  a $13.90
  • Refresco Coca Cola Original 3 lts a $50.90
  • Pan en barra blanco Bimbo Grande a $55
  • Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64
  • Papel higiénico Pétalo Rendimax 12 a $109
  • Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $70.90
  • Pasta dental Colgate máixma protección a $50.90
  • Atún Dolores en agua lata 295 gr a $43.50
  • Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $25.90
  • Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $66.90
  • Yoghurt bebible fresa Alpura $69.90
  • Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $42.90
  • Limpiador multiusoso Pinol original 5.1 lt a $91
  • Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $44.50

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