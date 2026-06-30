Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana 23 y 24 de junio en pleno Julio Regalado

Esta es la cuarta semana del sexto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Plátano por kilo a $15.80

Papa blanca por kilo a $42.80

Sandía con semilla por kilo a $9.80

Piña gota miel por kilo a $20.80

Kiwi por kilo a $72.80

Pepino verde por kilo a $19.80

Chile jalapeño cuaresmeño por kilo a $25.90

Apio por kilo a $26.80

Calabaza italiana por kilo a $29.80

Chile poblano por kilo a $58.80

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Molida de res 80/20 a $108.90

Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $56

T-Bone de res por kilo a $329.90

Costilla de res para asar por kilo a $138.90

Diezmillo de res por kilo a $249.90

Top Sirloin de Res Palomilla por kilo a $269.90

Chuleta mixta de lomo de cerdo por kilo a $97

Bisteck de res ranchero por kilo a $215

Pechuga de pollo sin hueso congelada por kilo a $99.90

Medallón de pechuga pollo por kilo a $149

Filete mojarra por kilo a $99.90

Filete de basa por kilo a $69.90

Barrita de surumi de cagrejo por kilo a $99 pesos

Camarón coctelero chico por kilo a $138

Camarón coctelero por kilo a $299

Huachinango del pacífico por kilo a $299

Te puede interesar: Nacional Monte de Piedad emite nuevo mensaje respecto a prendas; huelga continúa

3x2 en productos por el Martes y Miércoles del Campo con Julio Regalado

En todos los quesos empacados nacionales

En todas las galletas mayores a 140 gr

En toda la marca Cloralex, Pinol, Ensueño, Flash y Citrex

En todos los aceites de oliva

En todas las cremas para peinar y tratamientos capilares

En todo el pan dulce empacado a partir de 66 gr

En todos los Coolers, Hard Seltzers y bebidas premezcladas

En todas las toallas femeninas Kotex y Naturella

En todas las salsas caseras, salsas para alitas y Tajín

En todos los chocolates de mesa

En todas las mermeladas McKornick y miel Carlota

En lácteos de polvo de Alpura, Carnation y Nutri Rindes

Básicos de despensa que puedes aprovechar

Aceite vegetal Nutrioli 850 a $37

Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $70

Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160

Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $186

Un kilo de tortilla de maíz blanca a $13.90

Refresco Coca Cola Original 3 lts a $50.90

Pan en barra blanco Bimbo Grande a $55

Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64

Papel higiénico Pétalo Rendimax 12 a $109

Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $70.90

Pasta dental Colgate máixma protección a $50.90

Atún Dolores en agua lata 295 gr a $43.50

Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $25.90

Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $66.90

Yoghurt bebible fresa Alpura $69.90

Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $42.90

Limpiador multiusoso Pinol original 5.1 lt a $91

Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $44.50

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB