Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de julio de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 1 de julio de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 1 de julio por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Sandía Charleston a $9.90 el kilo

Jitomate Saladet a $16.90 el kilo

Limón agrio sin semilla a $19.90 el kilo

Piña Miel a $19.90 el kilo

Naranja Valencia a $29.90 el kilo

Mango Ataúlfo a $36.90 el kilo

Cebolla blanca a $32.90 el kilo

Zanahoria a $18.90 el kilo

Lechuga Romana a $23.90 la pieza

Chayote sin espinas a $29.90 el kilo

Nopales a $29.90 el kilo

Mango Paraíso a $34.90 el kilo

Chile Serrano a $39.90 el kilo

Brócoli a $39.90 el kilo

Mamey a $39.90 el kilo

Manzana Red Delicious a $39.90 el kilo

Chile Poblano a $49.90 el kilo

Calabaza Italiana a $29.90 el kilo

Aguacate Hass a $89.90 el kilo

Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza

Guayaba a $49.90 el kilo

Manzana Granny Smith a $49.90 el kilo

Pera de Anjou a $59.90 el kilo

Durazno Melocotón a $98.50 el kilo

Ciruela Nubiana a $98.50 el kilo

Cereza a $129.00 el kilo

Uva blanca sin semilla a $129.00 el kilo

Papaya Maradol a $29.90 el kilo

Fresa a $49.90 la pieza

Plátano Tabasco a $24.90 el kilo

Pepino a $19.90 el kilo

Tomate verde sin cáscara a $29.90 el kilo

Carnes pescados y mariscos

Pechuga de Pollo corte americano con hueso a $89.00 el kilo

Pork Belly de Cerdo a $149.70 el kilo

Filete de Salmón a $369.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza a $269.00 el kilo

Otras ofertas

Leche UHT deslactosada Santa Clara de 1.5 L a 2x$95.00

Queso Panela Los Volcanes a $119.93 la pieza de 400 g

Cabe destacar que el Miércoles de Plaza del día de hoy se inscribe en la Temporada Naranja en La Comer y Fresko, periodo en el que se ofertan los siguientes descuentos:

Estas son las ofertas destacadas de la Temporada Naranja

3x2 en cuidado dermatológico

3x2 en artículos gourmet

3x2 en repelentes corporales

3x2 en shampoos, acondicionadores y capilares

3x2 en toda la higiene íntima

3x2 en todas las toallitas de bebés

3x2 en todas las toallas del departamento de blancos

3x2 en todos los vinos y licores

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Importancia de las ofertas semanales para mitigar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos

Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.

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