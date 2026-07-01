Miércoles, 01 de Julio 2026

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Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Ofertas de hoy 1 de julio

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son todas las ofertas por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko de este 1 de julio del 2026. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estas son todas las ofertas por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko de este 1 de julio del 2026. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de julio de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 1 de julio de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

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Estas son las ofertas de hoy 1 de julio por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Sandía Charleston a $9.90 el kilo
  • Jitomate Saladet a $16.90 el kilo
  • Limón agrio sin semilla a $19.90 el kilo
  • Piña Miel a $19.90 el kilo
  • Naranja Valencia a $29.90 el kilo
  • Mango Ataúlfo a $36.90 el kilo
  • Cebolla blanca a $32.90 el kilo
  • Zanahoria a $18.90 el kilo
  • Lechuga Romana a $23.90 la pieza
  • Chayote sin espinas a $29.90 el kilo
  • Nopales a $29.90 el kilo
  • Mango Paraíso a $34.90 el kilo
  • Chile Serrano a $39.90 el kilo
  • Brócoli a $39.90 el kilo
  • Mamey a $39.90 el kilo
  • Manzana Red Delicious a $39.90 el kilo
  • Chile Poblano a $49.90 el kilo
  • Calabaza Italiana a $29.90 el kilo
  • Aguacate Hass a $89.90 el kilo
  • Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza
  • Guayaba a $49.90 el kilo
  • Manzana Granny Smith a $49.90 el kilo
  • Pera de Anjou a $59.90 el kilo
  • Durazno Melocotón a $98.50 el kilo
  • Ciruela Nubiana a $98.50 el kilo
  • Cereza a $129.00 el kilo
  • Uva blanca sin semilla a $129.00 el kilo
  • Papaya Maradol a $29.90 el kilo
  • Fresa a $49.90 la pieza
  • Plátano Tabasco a $24.90 el kilo
  • Pepino a $19.90 el kilo
  • Tomate verde sin cáscara a $29.90 el kilo

Carnes pescados y mariscos

  • Pechuga de Pollo corte americano con hueso a $89.00 el kilo
  • Pork Belly de Cerdo a $149.70 el kilo
  • Filete de Salmón a $369.00 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza a $269.00 el kilo

Otras ofertas

  • Leche UHT deslactosada Santa Clara de 1.5 L a 2x$95.00
  • Queso Panela Los Volcanes a $119.93 la pieza de 400 g

Cabe destacar que el Miércoles de Plaza del día de hoy se inscribe en la Temporada Naranja en La Comer y Fresko, periodo en el que se ofertan los siguientes descuentos:

Estas son las ofertas destacadas de la Temporada Naranja

  • 3x2 en cuidado dermatológico
  • 3x2 en artículos gourmet
  • 3x2 en repelentes corporales
  • 3x2 en shampoos, acondicionadores y capilares
  • 3x2 en toda la higiene íntima
  • 3x2 en todas las toallitas de bebés
  • 3x2 en todas las toallas del departamento de blancos
  • 3x2 en todos los vinos y licores

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Importancia de las ofertas semanales para mitigar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos

Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.

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