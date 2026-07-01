Netflix: Estrenos de hoy miércoles 1 de julio de 2026

Este miércoles 1 de julio, Netflix, la plataforma con mayor alcance en el mundo, lanza los primeros dos nuevos contenidos del mes de julio. Se trata de la esperada película de Enola Holmes 3 protagonizada por Millie Bobby Brown, y de un documental de Estados Unidos. Lee las tramas y elige la de tu interés, ideal para ver después de tus actividades cotidianas en tu espacio favorito en casa.Es una serie documental estadounidense que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Esta nueva serie presenta relatos en primera persona sobre violencia, intimidación y acoso que son más impactantes que nunca. A través de testimonios contundentes, videos de cámaras policiales y reconstrucciones animadas, la serie documental prueba que, a veces, las personas que viven al lado no son solo un incordio, sino que también pueden ser una amenaza letal.La tercera película de aventura, misterio y drama de la detective Enola Holmes llega a Netflix. La trama sigue a la detective Enola Holmes hasta Malta, donde sus planes de matrimonio con Earnest Augustus se desmoronan cuando la desaparición de Sherlock la sumerge en un peligroso caso. Dirigida por Philip Barantini. Con la participación de Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter, Henry Cavill, Sharon Duncan-Brewster, Himesh Patel, Louis Partridge.XM