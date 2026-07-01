Netflix: Estrenos de hoy miércoles 1 de julio de 2026

Este miércoles 1 de julio, Netflix, la plataforma con mayor alcance en el mundo, lanza los primeros dos nuevos contenidos del mes de julio . Se trata de la esperada película de Enola Holmes 3 protagonizada por Millie Bobby Brown, y de un documental de Estados Unidos. Lee las tramas y elige la de tu interés, ideal para ver después de tus actividades cotidianas en tu espacio favorito en casa.

Los peores vecinos del mundo. ESPECIAL/NETFLIX.

Los peores vecinos del mundo

Es una serie documental estadounidense que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Esta nueva serie presenta relatos en primera persona sobre violencia, intimidación y acoso que son más impactantes que nunca . A través de testimonios contundentes, videos de cámaras policiales y reconstrucciones animadas, la serie documental prueba que, a veces, las personas que viven al lado no son solo un incordio, sino que también pueden ser una amenaza letal.

Enola Holmes 3

La tercera película de aventura, misterio y drama de la detective Enola Holmes llega a Netflix. La trama sigue a la detective Enola Holmes hasta Malta, donde sus planes de matrimonio con Earnest Augustus se desmoronan cuando la desaparición de Sherlock la sumerge en un peligroso caso . Dirigida por Philip Barantini. Con la participación de Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter, Henry Cavill, Sharon Duncan-Brewster, Himesh Patel, Louis Partridge.

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