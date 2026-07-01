¿Cuánto cuestan las chanclas que Jorge Campos recibió como regalo de Infantino?

El exfutbolista y exportero mexicano Jorge Campos volvió a llamar la atención, esta vez fuera de las canchas, tras presumir un peculiar obsequio que recibió de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Se trata de unas exclusivas chanclas que despertaron la curiosidad de los aficionados, quienes ahora se preguntan cuánto cuestan y por qué se han convertido en un artículo tan llamativo.

Te puede interesar: Tarjetas de Movilidad del Mundial en CDMX, así puedes obtenerla

El regalo de Infantino a Campos fue dado en el Estadio Azteca, previo al duelo de dieciseisavos de final entre la Selección Mexicana y Ecuador el pasado martes 30 de junio. Jorge compartió en su cuenta de Instagram un vídeo donde se ve usando las sandalias y agradeciendo a Gianni.

¿Cuánto cuestan las chanclas?

El obsequio llamó de inmediato la atención de los aficionados: unas chanclas LV Sunset, de la firma de lujo Louis Vuitton, cuyo precio en México asciende a 18 mil 600 pesos, de acuerdo con el costo oficial de la marca.

El modelo destaca por su diseño minimalista y la incorporación del característico monograma de Louis Vuitton en la correa, además de estar fabricado con materiales de alta gama, lo que lo convierte en un artículo de lujo dentro del catálogo de la casa francesa.

Louis Vuitton

Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde los seguidores de Jorge Campos reaccionaron con sorpresa al conocer el valor del calzado. Algunos elogiaron el detalle de Infantino, mientras que otros destacaron que el exguardameta, reconocido por su estilo extravagante tanto dentro como fuera de la cancha, era uno de los pocos capaces de lucir un regalo de este tipo con naturalidad.

El estilo extravagante de Campos siempre ha sido un sello distintivo en su carrera, lo que hace que un regalo de Louis Vuitton encaje perfectamente con su personalidad. En diversas entrevistas, “El Inmortal” ha hablado sobre su pasión por la moda y cómo él mismo diseñaba sus coloridos uniformes en los años 90, inspirados en el surf y las playas de Acapulco.

“Siempre me gustó el tema del diseño, el marketing y así se dio, muy natural, nunca busqué algo diferente, quería sentirme cómodo”, reveló Campos. Esta visión vanguardista lo convirtió en un ícono global, demostrando que la moda es una extensión natural de su identidad.

La presencia de Jorge Campos en el Estadio Azteca formó parte de las actividades organizadas por la FIFA durante la Copa del Mundo 2026. El exfutbolista es considerado una de las máximas leyendas del futbol mexicano y una de las figuras más representativas del torneo, por lo que su encuentro con Gianni Infantino no pasó desapercibido entre los asistentes.

También lee: WhatsApp: Lista de celulares que dejarán de funcionar en julio 2026

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

KR