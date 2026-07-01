Miércoles, 01 de Julio 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Jackass: La última y nos vamos”

Si eres fan de Jackass, sin duda, la última película de la franquicia Jackass: La última y nos vamos es perfecta para ti

Por: Xochitl Martínez

"Jackass: La última y nos vamos" ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Si eres seguidor del programa Jackass, la película Jackass: La última y nos vamos es la opción para ver en tu sala de cine favorita.

Jackass: La última y nos vamos. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES. 
Jackass: La última y nos vamos. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES. 

Johnny Knoxville regresa a la pantalla grande con lo que se presume será la última película de Jackass, Y asegura que da un “buen cierre” a la franquicia.

En este quinto largometraje, Johnny Knoxville y el resto del grupo regresan para una última y definitiva aventura. Con nuevas acrobacias, bromas pesadas y disparates, además de los mayores éxitos, los momentos y las risas más memorables del pasado, la cinta es una estridente celebración de la revoltosa y desenfrenada camaradería que tanto ha gustado y ha definido a la saga durante más de 25 años.

Jackass: La última y nos vamos. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES. 
Jackass: La última y nos vamos. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES. 

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Magallanes”

Disfruta de la comedia negra y despídete de este equipo intrépido y salvaje.

 

Jackass: La última y nos vamos

(Jackass: Best and last)
De Jeff Tremaine.
Con Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Jason Acuña, Rachel Wolfson.
Estados Unidos, 2026.

XM

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