Si eres seguidor del programa Jackass , la película Jackass: La última y nos vamos es la opción para ver en tu sala de cine favorita .

Jackass: La última y nos vamos. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Johnny Knoxville regresa a la pantalla grande con lo que se presume será la última película de Jackass, Y asegura que da un “buen cierre” a la franquicia.

En este quinto largometraje, Johnny Knoxville y el resto del grupo regresan para una última y definitiva aventura. Con nuevas acrobacias, bromas pesadas y disparates, además de los mayores éxitos, los momentos y las risas más memorables del pasado , la cinta es una estridente celebración de la revoltosa y desenfrenada camaradería que tanto ha gustado y ha definido a la saga durante más de 25 años.

Jackass: La última y nos vamos. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Disfruta de la comedia negra y despídete de este equipo intrépido y salvaje.

Jackass: La última y nos vamos

(Jackass: Best and last)

De Jeff Tremaine.

Con Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Jason Acuña, Rachel Wolfson.

Estados Unidos, 2026.

XM