Max Verstappen se lleva el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen demostró una vez más por qué es uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1, luego de llevarse de principio a fin el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas.

El Grand Chelem de Verstappen lo pone en el tercer puesto del campeonato de pilotos por detrás de los dos pilotos de McLaren y aunque complicado, aún mantiene posibilidades matemáticas de pelear para retener su título.

Detrás del neerlandés, a más de 8 segundos de distancia, terminó el piloto de McLaren, Lando Norris que tenía como objetivo para este fin de semana terminar por delante de su coequipero, Oscar Piastri y así recortar distancia en la pelea por el título.

El podio lo completó el piloto monegasco, Charles Leclerc que dio muestras de un gran manejo y algunas de las acciones más emocionantes del Gran Premio se vieron en su duelo ante Norris. Sin embargo, el rendimiento de su monoplaza no fue suficiente para competir con el de McLaren por ese segundo lugar, en especial hacia el final de la carrera.

Lewis Hamilton, también de Ferrari, terminó en cuarto lugar teniendo, quizá, su mejor actuación desde que llegó a la escudería de Maranello.

Oscar Piastri, el aún líder del campeonato de pilotos, se vio desmotivado e incluso inseguro a momentos. Poco pudo hacer para luchar contra Lewis Hamilton que se mantuvo siempre por delante de él.

El resto de los puntos se los llevaron: George Russell, Yuki Tsunoda, Hulkenberg, Bearman y Fernando Alonso.

La siguiente parada de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de México el domingo 26 de octubre.

