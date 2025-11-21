Fátima Bosch será marca registrada; estos son los detalles

Ayer, Fátima Bosch le dio una felicidad a México: se convirtió en la cuarta mujer en ganar la corona para nuestro país. Hoy, todo lo que gira en torno a ella es noticia, como su propio nombre.

Fátima Bosch Fernández, quien ayer ganó el concurso Miss Universo 2025, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de su nombre como marca comercial .

En el expediente 3468813, se detalla que la modelo tabasqueña busca registrar su nombre para usarlo en temas de publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales, así como trabajos de oficina.

El expediente detalla que Fátima Bosch solicitó este registro el pasado 22 de septiembre, en medio de su preparación al concurso internacional, el cual ganó ayer por la noche en Tailandia.

Se indica que la primera vez que el primer registro del nombre Fátima Bosch Fernández fue el 31 de mayo de 2000 fecha en que fue registrada ante el registro civil.

Sheinbaum celebra el triunfo de Fátima Bosch

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, y reconoció que la modelo "es un ejemplo" por haber alzado la voz por un maltrato que denunció por parte de los organizadores del certamen.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la Mandataria federal reconoció que "siempre tiene su cuestionamiento" el concurso de Miss Universo.

"Me gustó de ella que levantó la voz en un momento que siente que hay una injusticia", expresó.

La jefa del Ejecutivo federal reconoció que Fátima Bosch es un ejemplo para las mexicanas y los mexicanos, pero es especial para las mujeres.

Como lo expresó en días pasados, Claudia Sheinbaum rechazó la expresión "calladita te ves más bonita".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA