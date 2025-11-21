La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló esta mañana del viernes 21 de noviembre sobre la marcha de ayer de la Generación Z de la Ciudad de México (CDMX).

Sheinbaum reaccionó a la poca convocatoria que tuvo la marcha del 20 de noviembre de la Generación Z en la Ciudad de México, e insistió en que su gobierno no persigue a nadie por su ideología política .

En su conferencia mañanera de este viernes 21 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que, por la información, esta protesta no tuvo mucha convocatoria.

"Muy poca gente. ¿Por qué? Porque se estuvo informando y también quien convocó a las manifestaciones", dijo al reafirmar que en México hay libertad de manifestación, de comunicación y "de todo".

“Nunca se va a perseguir a nadie. Por cierto, un chico que estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo, y no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada, nada nada”.

"Es libre, incluso si siente preocupación se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad. Nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, jamás", declaró la titular del Ejecutivo federal.

"Hay poquita gente porque también nos metieron miedo": estudiante

Con banderas de México intervenidas con el emblema de One Piece e imágenes de la Virgen de Guadalupe, más de 150 integrantes del Movimiento del Sombrero y la Generación Z caminaron por Paseo de la Reforma con la consigna de "salvar al país de la violencia".

Aunque este segundo llamado registró una participación mínima, los asistentes avanzaron rumbo al centro de la Ciudad de México bajo un amplio despliegue policial, convencidos de que la presencia de granaderos el sábado pasado desanimó a muchos de los que se manifestaron para "sacar al narcotráfico del poder".

"Hay poquita gente porque a lo mejor ya también les metieron miedo. O sea, yo también vengo con un cierto miedo y digo: 'A ver si no me pasa algo', pero, pues, ni modo. Ahora sí que, si no lo hace uno, ¿quién lo hace? Hay que levantar nuestra voz, y si me pasa algo, ¿de quién es la culpa? Pues de la Presidenta", dijo Alan, un estudiante de 19 años.

Algunos asistentes caminaron en silencio, otros rezaban. Unos más ondeaban banderas de México sobre las cabezas de los numerosos elementos de Seguridad Ciudadana y les gritaban insultos racistas, pero no sólo a ellos, también a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien hicieron blanco de consignas antisemitas.

También destacó la presencia de carteles con consignas en inglés que pedían al gobierno de Donald Trump invadir México para eliminar a los grupos delictivos, e incluso unos más con frases como la del presidente argentino Javier Milei: "¡Viva la libertad!".

A lo largo de Paseo de la Reforma se detuvieron varias veces para reagruparse. Al llegar a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, un inmenso cerco policial los frenó, pues su intención era continuar hasta Palacio Nacional pese al desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

El contingente siguió su avance hasta el primer cuadro del Centro Histórico donde caminaron por 5 de Mayo y Madero. Ahí se hicieron presentes grupos de jóvenes incel vestidos de negro, con playeras con mensajes de odio y misoginia, acompañados de presuntos integrantes del bloque negro que portaban toletes, martillos y máscaras de gas.

Al no poder llegar a Palacio Nacional, el grupo se disipó al grito de: "¡Claudia nos tuvo miedo!".

En tanto, se informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a por lo menos cinco jóvenes que participaban en la marcha, y a quienes se les localizaron diversos objetos considerados de uso peligroso.

Durante la revisión de sus mochilas, los oficiales encontraron toletes, bates y máscaras de gas.

OA