Starbucks x Stranger Things: ¿Cuándo sale a la venta en México y qué incluye?

Tras casi 10 años desde su primera emisión, la exitosa serie de Netflix, Stranger Things, está a punto de estrenar su quinta y última temporada, que pondrá fin definitivo a la historia con la que varios crecieron. Y para celebrarlo, la cadena de cafeterías Starbucks anunció una colaboración especial para los verdaderamente fanáticos.

Desde su primer vistazo en 2016, la serie se ha consolidado como uno de los proyectos más vistos de la plataforma, que hasta ahora sigue acumulando miles y miles de televidentes en cada edición.

Y para despedirla de la mejor manera, Starbucks decidió crear una colección completa que incluye varios artículos coleccionables y también una bebida que se une a su menú por tiempo limitado.

¿Qué incluye la colección de Stranger Things?

Comenzando con las bebidas, la empresa detalló que tendrá dos opciones inspiradas en la serie, siendo la primera el llamado Hopper’s Brew, que toma de referencia al jefe de policía de Hawkins y se sirve negro, sin ningún tipo de añadidos.

El menú temporal destaca un frappuccino inspirado en Stranger Things, con mezcla de mocha, fresa y crema que captura la esencia de Hawkins. STARBUCKS/ESPECIAL

Para la segunda degustación, Starbucks quiso traer una propuesta un poco más atractiva y perfecta para los amantes de lo dulce, pues el Stranger Things Starbucks Frappuccino es una mezcla "extraña" con sabor a red velvet y sutiles notas de mocha, coronada con crema batida, un toque de chocolate oscuro y salsa de fresa.

Dirigiéndonos a la parte de los vasos conmemorativos, podemos encontrar una serie de vasos reutilizables coleccionables inspirados en la ropa de cada uno de los personajes más icónicos como Eleven y Mike.

Los nuevos vasos de Starbucks inspirados en Stranger Things recrean la ropa, colores y símbolos de personajes como Eleven, Mike, Max y Eddie. STARBUCKS/ESPECIAL

Además, estarán disponibles otras versiones inspiradas en elementos clave de la serie como la pared con luces y letras de Joyce, los audífonos de Max y la guitarra de Eddie Munson. Habrá modelos para bebidas calientes y para frías.

Pero como para los fanáticos de Stranger Things nunca es suficiente, Starbucks también tendrá disponible toppers coleccionables para los popotes, con el reconocido osito, solo que personificados como los protagonistas.

Los vasos conmemorativos de Starbucks presentan detalles únicos de Stranger Things, desde la estética ochentera hasta referencias directas a Hawkins. STARBUCKS/ESPECIAL

¿Cómo obtener la colección de Stranger Things?

A través de un comunicado, la compañía explicó que la colección estará disponible para los miembros nivel Gold de Starbucks Rewards, quienes recibirán un cupón para canjearlo el 23 de noviembre, pero podrá utilizarse hasta el 24 de noviembre de 2025 hasta agotar existencia.

La promoción es válida únicamente para los clientes Gold con cupón canjeable. En caso de tener más de una cuenta o cupón, la compra será reducida a un solo producto por persona.

Recuerda que la quinta temporada de Stranger Things llega a Netflix el próximo miércoles 26 de noviembre, así que corre por tu vaso de Starbucks y disfruta de la rareza que Starbucks tiene para ti.

