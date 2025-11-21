Top 10 de lo más visto de la semana en Disney+ México

Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company, continúa su camino para consolidarse como uno de los servicios favoritos del público al reunir en un solo catálogo producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y los clásicos animados de la compañía.

Con un modelo que combina estrenos recientes y cintas icónicas, la plataforma actualiza semanalmente el listado de las películas más reproducidas por sus suscriptores.

Este ranking refleja no solo la fuerza de los clásicos animados, sino también el éxito de las nuevas propuestas que conectan con distintas generaciones. Con estrenos constantes y un catálogo que apela tanto a la nostalgia como a la novedad, Disney+ se mantiene como uno de los competidores más fuertes dentro del mercado de streaming global.

De acuerdo con el conteo más reciente, el top 10 de esta semana es el siguiente:

Otro Viernes de Locos

Anna tiene una hija y está a punto de convertirse en madrastra de otra. Mientras se enfrentan a las innumerables complicaciones que trae consigo la unión de dos familias, Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces en el mismo sitio.

Zootopia 2: Una Mirada Especial

DISNEY+

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Mr. Fantástico, La Mujer Invisible, La Antorcha Humana y La Mole se enfrentan al desafío más abrumador hasta la fecha al defender la Tierra de Galactus y Silver Surfer.

Mi Pobre Angelito 2

Kevin McCallister está en Nueva York con suficiente dinero para convertir a la Gran Manzana en su patio de juegos. Pero no estará solo mucho tiempo.

DISNEY+

El Diablo Viste a la Moda

El mundo de la moda está gobernado por la déspota y sofisticada Miranda Priestly. Trabajar como su ayudante podría abrirle cualquier puerta a la inocente Andy Sachs, pero para ello tendrá que encajar entre las periodistas de la revista Runway.

DISNEY+

La Peor Vuelta al Mundo

Juanpa Zurita visitará al menos 3 continentes en el mismo avión que Matt Guthmiller para romper el récord de lugares visitados.

Avatar: El Camino al Agua

Jake Sully y Ney'tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece.

La Mano que Mece la Cuna

Tras perder a su marido y a su hijo, una mujer decide vengarse de Claire Bartel, la mujer a la que culpa de toda sus desgracias.

Avengers Endgame

En el final épico de la Saga del Infinito, los Avengers se enfrentan a Thanos. Cuando eventos devastadores arrasan con la mitad de la población mundial y fracturan sus filas, los héroes restantes luchan por avanzar. Pero deben unirse para restaurar el orden y la armonía en el universo y traer de vuelta a sus seres queridos.

UP: Una Aventura de Altura

Carl Fredricksen es un vendedor de globos de 78 años de edad dispuesto a cumplir su sueño: atar miles de globos a su casa y volar a Sudamérica. Sin embargo, descubre demasiado tarde a un joven e inesperado polizón. Lo que en principio será recelo, acabará por tornarse simpatía hacia el muchacho mientras juntos pasan fascinantes aventuras en exóticos lugares.

YC