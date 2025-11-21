Fátima Bosch es abucheada en Tailandia tras triunfo en Miss Universo | VIDEO

Tras haber sido nombrada ganadora de Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch fue el blanco de críticas y abucheos por un sector de la audiencia de la final del certamen.

La tabasqueña fue coronada por su antecesora, la danesa Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universo 2024, en medio de lágrimas de felicidad, y dio su primer recorrido por el escenario como reina. Sin embargo, la celebración se vio opacada por las personas que quedaron inconformes con el resultado, según reportaron medios internacionales.

¿Por qué abuchearon a Fátima Bosch en Tailandia?

Luego se diera a conocer que Fátima Bosch es la ganadora de la edición número 74 del certamen de belleza, convirtiéndose en la cuarta mexicana en lograrlo en la historia del concurso, comenzaron a resonar abucheos al exterior del recinto donde se llevó a cabo el evento.

En redes sociales, comenzaron a circular videos del momento. Varios medios atribuyeron las protestas a que parte del público consideró que Veena Praveenar Singh, representante del país anfitrión, debió ser la ganadora, y no haber quedado en segundo lugar, desplazada por la mexicana.

No obstante, días antes de la gran final de Miss Universo, Omar Harfouch, uno de los miembros del jurado original, informó sobre su renuncia, argumentando que el concurso estaba arreglado.

De acuerdo con las declaraciones del pianista franco-libanés, las 30 clasificadas fueron escogidas en una "votación secreta", sin evaluación previa del jurado. Además, en una entrevista grabada 24 horas antes de la final, adelantó que la representante de México sería la ganadora.

Harfouch señaló que Fátima se convertiría en la ganadora por un supuesto contrato entre Raúl Rocha, dueño de la franquicia de Miss Universo en México, y el padre de la reina de belleza, Bernardo Bosch, empresario de larga trayectoria en la petrolera estatal de Pemex, sin aportar pruebas.

Además de Harfouch, previo a la final del certamen, el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé, quien también formaba parte del jurado original, anunció en redes que no asistiría al evento, sin ofrecer explicaciones.

Tras darse a conocer el resultado de la ganadora de la edición número 74 de Miss Universo, Harfouch usó sus redes sociales para calificar a Bosch como "una miss universo de mentira".

Hasta el momento, la Organización de Miss Universo (MUO) no se ha pronunciado sobre las denuncias de fraude en la elección de la mexicana.

