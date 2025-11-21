Anoche, la tabasqueña Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en ganar la corona de Miss Universo en toda la historia del certamen de belleza. Sin embargo, su camino al triunfo estuvo marcado por polémicas.

Uno de los casos más sonados fue cuando la mexicana denunció discriminación por parte de los organizadores, en especial del director general de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

El tema llegó a escalar, porque Nawat acusó a la mexicana de no seguir supuestamente las indicaciones y esto generó que la tabasqueña abandonara el lugar y reclamara faltas de respeto.

¿Qué pasó en el caso Nawat Itsaragrisil?

A través de redes sociales se dio a conocer un video en el que se puede ver como Nawat Itsaragrisil insultó a la modelo mexicana por no compartir publicaciones en redes sociales sobre el evento.

Mientras escuchaban al director, este le recriminó a la tabasqueña: "Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?".

Después, la mexicana decidió salir del lugar, sin embargo, arremetió contra Nawat por la manera en la que la trató, pues, aseguró, le llamó "tonta" y le faltó al respeto por problemas internos entre la organización.

Itsaragrisil amenazó a las otras modelos que ya se iban, y les dijo que aquellas que quisieran seguir en el certamen debían volver a su lugar.

Después de la disputa, el certamen respondió ante lo ocurrido, condenando las acciones de Itsaragrisil y enviando una delegación especial para recuperar el orden del certamen.

Omar Harfouch arremete contra Fátima Bosch

Omar Harfouch, pianista franco-libanés que informó de su renuncia como juez del certamen días antes de la final, señaló falta de transparencia en el concurso, pues presuntamente las 30 clasificadas fueron escogidas sin evaluación previa del jurado.

En este escenario, el famoso dejó ver su intención de demandar a la Organización de Miss Universo (MUO) por presuntos delitos como abusos de poder, corrupción y engaño.

Tras darse a conocer el resultado de la ganadora de la edición número 74 de Miss Universo, Harfouch usó sus redes sociales para calificar a Bosch como "una miss universo de mentira".

Además de Harfouch, previo a la final del certamen, el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé, quien también formaba parte del jurado original, anunció en redes que no asistiría al evento, sin ofrecer explicaciones.

Hasta el momento, la MUO no se ha pronunciado sobre las denuncias de fraude en la elección de la mexicana.

