El día de ayer, la mexicana Fátima Bosch cumplió con su papel de favorita y se llevó el título de Miss Universo en Tailandia en una edición marcada por polémicas que no han cesado pese a la decisión de los jueces.Bosch, de 25 años de edad, se mostró muy emocionada por su triunfo y mostró interés en trabajar durante su año de reinado para impulsar la igualdad de género en su país e inspirar a jóvenes de otras partes del mundo.La tabasqueña comenzó el concurso con un episodio que se hizo viral en redes a principios de noviembre, cuando exigió respeto y se negó a quedarse callada durante una discusión con el jefe del comité organizador del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrinsil.La mexicana tuvo que imponerse a las delegadas de países como Tailandia, Costa de Marfil o Filipinas. La entrega de la corona de más de 5 millones de dólares a la mexicana fue abucheada por el público presente en Bangkok y ha recibido una oleada de críticas en redes sociales que acusan un presunto amaño.La credibilidad del resultado que hoy fue anunciado ya había sido puesta en duda el martes, cuando el pianista franco-libanés Omar Harfouch informó de su renuncia como juez del certamen, alegando falta de transparencia y una supuesta "votación secreta" en la que las 30 clasificadas fueron escogidas sin evaluación del jurado, de ocho personas.Todo este ambiente burbujeante fue motivo de que se presentaran diversos memes en redes sociales. A continuación te mostramos una selección. OB