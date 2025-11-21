El día de ayer, la mexicana Fátima Bosch cumplió con su papel de favorita y se llevó el título de Miss Universo en Tailandia en una edición marcada por polémicas que no han cesado pese a la decisión de los jueces.

Bosch, de 25 años de edad, se mostró muy emocionada por su triunfo y mostró interés en trabajar durante su año de reinado para impulsar la igualdad de género en su país e inspirar a jóvenes de otras partes del mundo.

La tabasqueña comenzó el concurso con un episodio que se hizo viral en redes a principios de noviembre, cuando exigió respeto y se negó a quedarse callada durante una discusión con el jefe del comité organizador del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrinsil.

La mexicana tuvo que imponerse a las delegadas de países como Tailandia, Costa de Marfil o Filipinas. La entrega de la corona de más de 5 millones de dólares a la mexicana fue abucheada por el público presente en Bangkok y ha recibido una oleada de críticas en redes sociales que acusan un presunto amaño.

La credibilidad del resultado que hoy fue anunciado ya había sido puesta en duda el martes, cuando el pianista franco-libanés Omar Harfouch informó de su renuncia como juez del certamen, alegando falta de transparencia y una supuesta "votación secreta" en la que las 30 clasificadas fueron escogidas sin evaluación del jurado, de ocho personas.

Todo este ambiente burbujeante fue motivo de que se presentaran diversos memes en redes sociales. A continuación te mostramos una selección.

Estos son los mejores memes de la edición 74 de Miss Universo

yo siempre: los concursos de belleza y el nacionalismo deben quedar en el pasado



yo ahorita que fátima bosch ganó miss universo: pic.twitter.com/NtV6bPSiPw— carlos buburrón (@CBuburron) November 21, 2025

todo méxico con la gente que dice que fátima bosch no merecía ganar miss universo

pic.twitter.com/TiHViuG38I— carlos buburrón (@CBuburron) November 21, 2025

yo todo el año: sáquenme de méxico

yo viendo a fátima bosch en miss universo: pic.twitter.com/S5IWpeVLGb— xim (@pjyhabit) November 21, 2025

el concepto de Fátima Bosch ganando miss universo el 20 de noviembre día de la revolución mexicana, después de la injusticia que vivió, siendo esta su revolución #MissUniverse #FatimaBosch pic.twitter.com/hI6yAuiz25— ໑̣ (@louisesnupi) November 21, 2025

No mundial de fútbol

No mundial de desayunos

No Miss Universo



Espero que la vida nos esté guardando esa sola cosa que hemos deseado por tanto tiempo. pic.twitter.com/QZlgVLthiX— Mar y anis ⛄ (@MaryanisB) November 21, 2025

Yo enterandome que el dueño del Miss Universo es Mexicano. pic.twitter.com/S84MrC86tR— 7.443.584 (@hectorcitox) November 21, 2025

Rocha con Nawat después de dejar de virreina a Tailandia y de Miss Universo a Mexico pic.twitter.com/9wufSHXOoZ— Juanxxo (@Boss_juanr) November 21, 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB