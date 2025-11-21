La mañana de este viernes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó al triunfo de Fátima Bosch, tabasqueña que anoche se llevó la corona de la edición número 74 de Miss Universo, cuyo cierre se celebró el Tailandia.

En conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre el tema, la Mandataria aplaudió que Bosch resultara ganadora del certamen, e indicó que ella le gustó porque "no se queda callada".

"Más allá del propio concurso y demás, que se puede platicar de eso en otro momento, a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia. Y eso es un ejemplo. Valentía. Sí, para todas y todos los mexicanos. Y para las mujeres también" , expresó la titular del Ejecutivo federal.

Sheinbaum se refirió así al incidente registrado semanas antes de la final, en el que el director general de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, insultó a la modelo mexicana por no compartir publicaciones en redes sobre el país, en un acto que fue transmitido en vivo. El hecho generó una ola de críticas en contra del tailandés, quien, posteriormente, se disculpó.

En este contexto, la Presidenta rechazó el dicho de "las mujeres calladitas se ven más bonitas".

“Yo digo en los mítines, ya quedó atrás aquella cosa que decían, calladita te ves más bonita, las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Y ella levanta la voz, dice, hay una injusticia, no me parece, se levanta, se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso. Entonces… es un ejemplo de que cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz”, concluyó.

