Cineteca FICG: Cartelera del 21 al 23 de noviembre

La Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) es un espacio de encuentro cultural que busca ofrecer las mejores piezas cinematográficas independientes y experimentales, con el fin de brindar propuestas mucho más variadas para los amantes del séptimo arte.Entre las principales características de este lugar destaca que, además de presentar proyectos poco conocidos, también es posible disfrutar de las películas más populares del momento en salas totalmente equipadas que no le piden nada al resto de las cadenas de cine.Así que, si quieres conocer todos los contenidos que la Cineteca FICG tiene para ti, continúa leyendo, porque aquí te compartimos la cartelera completa de este fin de semana.Wicked: Por SiempreElphaba, señalada como la "Bruja Malvada del Oeste", lucha por la libertad en Oz, mientras Glinda enfrenta el peso de su poder. Ambas deberán unir fuerzas para cambiar el destino del reino.Yuku y la flor del HimalayaYuku busca la Flor del Himalaya, una planta de luz eterna en las cumbres más altas del mundo, emprendiendo un largo viaje para dársela a su abuela.Soy FrankeldaDecidida y valiente, Frankelda, escritora mexicana del siglo XIX, se sumerge en su mente para enfrentarse a los monstruos que han nacido de su pluma.Chainsaw Man – La Película: Arco de RezeDenji, transformado en el imparable Chainsaw Man tras fusionarse con su perro demonio Pochita, se ve envuelto en una peligrosa guerra entre demonios y cazadores.NoviembreDurante el caos provocado por la toma del Palacio de Justicia en 1985, un grupo de guerrilleros, magistrados y civiles queda atrapado en un baño mientras el conflicto estalla a su alrededor.DespuésCarmen lucha por superar la muerte de su único hijo, Jorge, quien había sido su mejor amigo y apoyo tras la pérdida de su esposo, pero pronto descubre secretos que desconocía sobre él.Las locurasSeis mujeres atrapadas entre la autocensura y la presión social y familiar viven un encuentro inesperado durante un lluvioso día en la Ciudad de México.Mátate, amorGrace y Jackson se mudan a una vieja casa en Montana para perseguir sus sueños literarios. Con la llegada del bebé y la frecuente ausencia de Jackson, Grace empieza a perder el control, afectada por la presión del hogar.SordaÁngela, una mujer sorda, espera un hijo con Héctor. La llegada del bebé provoca tensiones y la confronta con sus miedos sobre la maternidad y la comunicación.Jay KellyJay Kelly narra el intenso viaje por Europa de un célebre actor y su leal mánager. Durante el recorrido, ambos deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sus vínculos personales y el legado que dejarán atrás.La sombra del CatireUn veterano bandolero llamado "Catire" debe reencontrarse con los hijos que dejó años atrás. En ese proceso, todos descubren que, pese al dolor y las culpas, aún los une un lazo familiar.Lázaro de nocheTres amigos de cuarenta años audicionan para una película y, durante el proceso, recuerdan su juventud y reinventan a su manera la historia de Aladino. Su amistad se complica por un triángulo amoroso que no saben enfrentar.La SinglaAntonia Singla, nacida sorda en una familia romaní de Barcelona, llegó a la fama mundial a los 17 años, deslumbrando con su intensa presencia en el escenario pese a no oír la música.Jujutsu Kaisen: EjecuciónEn Halloween, un velo cubre Shibuya y provoca caos, mientras una conspiración se cierne sobre Gojo. Yuji y otros hechiceros deben enfrentar el Incidente de Shibuya.FrankensteinVíctor Frankenstein crea una criatura en un experimento extremo, y su propia obra termina destruyéndolo a él y a su trágico ser.Las MutacionesTras una cirugía que le hace perder la lengua, Raúl ve trastocada su vida familiar. Elodia, la empleada, le regala un loro grosero que se convierte en su voz imaginaria, mientras ella lo cuida con métodos más milagrosos que médicos.Selena y Los DinosMaterial inédito y entrevistas íntimas celebran la vida y el legado de la cantante mexicoestadounidense Selena Quintanilla y su banda familiar.Amores perrosTres vidas se cruzan tras un accidente en Ciudad de México: un adolescente huye con la esposa de su hermano, una modelo lo pierde todo y un hombre sin hogar enfrenta su pasado.HollywoodgateUn retrato audaz y único del año en que el director convivió con los talibanes, justo cuando tomaron una base estadounidense repleta de armas abandonadas tras la retirada de 2021.Michael Jackson: MoonwalkerCortometrajes de conciertos, videos y un repaso de la carrera del ícono del pop.SelenaUna cantante latina triunfa en la industria musical y se convierte en una superestrella, pero su vida termina trágicamente al ser asesinada por la líder de su club de admiradores.MatildaUna niña desarrolla habilidades mentales extraordinarias a pesar de la negligencia de sus padres y de la estricta directora de su escuela.