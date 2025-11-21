Cineteca FICG: Cartelera del 21 al 23 de noviembre

La Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) es un espacio de encuentro cultural que busca ofrecer las mejores piezas cinematográficas independientes y experimentales , con el fin de brindar propuestas mucho más variadas para los amantes del séptimo arte.

Entre las principales características de este lugar destaca que, además de presentar proyectos poco conocidos, también es posible disfrutar de las películas más populares del momento en salas totalmente equipadas que no le piden nada al resto de las cadenas de cine.

Así que, si quieres conocer todos los contenidos que la Cineteca FICG tiene para ti, continúa leyendo, porque aquí te compartimos la cartelera completa de este fin de semana.

¿Qué ver en la Cineteca FICG este fin de semana?

Wicked: Por Siempre

Elphaba, señalada como la “Bruja Malvada del Oeste” , lucha por la libertad en Oz, mientras Glinda enfrenta el peso de su poder. Ambas deberán unir fuerzas para cambiar el destino del reino.

Viernes 21 de noviembre: 6:10 pm y 9:10 pm.

Sábado 22 de noviembre: 3:00 pm y 9:10 pm.

Domingo 23 de noviembre: 3:00 pm y 6:00 pm.

"Wicked: Por Siempre” llega a la Cineteca FICG con la historia de Elphaba y Glinda, dos brujas cuyas decisiones cambiarán el destino de Oz. INSTAGRAM@wickedmovie

Yuku y la flor del Himalaya

Yuku busca la Flor del Himalaya, una planta de luz eterna en las cumbres más altas del mundo, emprendiendo un largo viaje para dársela a su abuela.

Viernes 21 de noviembre: 4:00 pm.

Sábado 22 de noviembre: 3:00 pm.

Domingo 23 de noviembre: 3:30 pm.

Soy Frankelda

Decidida y valiente, Frankelda, escritora mexicana del siglo XIX , se sumerge en su mente para enfrentarse a los monstruos que han nacido de su pluma.

Viernes 21 de noviembre: 3:45 pm.

Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze

Denji, transformado en el imparable Chainsaw Man tras fusionarse con su perro demonio Pochita, se ve envuelto en una peligrosa guerra entre demonios y cazadores.

Domingo 23 de noviembre: 6:25 pm.

Noviembre

Durante el caos provocado por la toma del Palacio de Justicia en 1985 , un grupo de guerrilleros, magistrados y civiles queda atrapado en un baño mientras el conflicto estalla a su alrededor.

Domingo 23 de noviembre: 4:30 pm.

Después

Carmen lucha por superar la muerte de su único hijo , Jorge, quien había sido su mejor amigo y apoyo tras la pérdida de su esposo, pero pronto descubre secretos que desconocía sobre él.

Viernes 21 de noviembre: 3:45 pm.

Sábado 22 de noviembre: 3:45 pm.

Las locuras

Seis mujeres atrapadas entre la autocensura y la presión social y familiar viven un encuentro inesperado durante un lluvioso día en la Ciudad de México.

Domingo 23 de noviembre: 8:45 pm.

Mátate, amor

Grace y Jackson se mudan a una vieja casa en Montana para perseguir sus sueños literarios. Con la llegada del bebé y la frecuente ausencia de Jackson, Grace empieza a perder el control, afectada por la presión del hogar.

Viernes 21 de noviembre: 9:00 pm.

Sábado 22 de noviembre: 7:35 pm.

Domingo 23 de noviembre: 9:10 pm.

Sorda

Ángela, una mujer sorda, espera un hijo con Héctor. La llegada del bebé provoca tensiones y la confronta con sus miedos sobre la maternidad y la comunicación.

Viernes 21 de noviembre: 3:15 pm.

Jay Kelly

Jay Kelly narra el intenso viaje por Europa de un célebre actor y su leal mánager. Durante el recorrido, ambos deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sus vínculos personales y el legado que dejarán atrás.

Viernes 21 de noviembre: 7:45 pm.

Sábado 22 de noviembre: 8:40 pm.

Domingo 23 de noviembre: 8:30 pm.

La sombra del Catire

Un veterano bandolero llamado “Catire” debe reencontrarse con los hijos que dejó años atrás. En ese proceso, todos descubren que, pese al dolor y las culpas, aún los une un lazo familiar.

Viernes 21 de noviembre: 6:00 pm.

Sábado 22 de noviembre: 4:30 pm (Función con Q&A).

Domingo 23 de noviembre: 5:15 pm.

Lázaro de noche

Tres amigos de cuarenta años audicionan para una película y, durante el proceso, recuerdan su juventud y reinventan a su manera la historia de Aladino. Su amistad se complica por un triángulo amoroso que no saben enfrentar.

Viernes 21 de noviembre: 6:20 pm.

Sábado 22 de noviembre: 6:00 pm.

Domingo 23 de noviembre: 7:15 pm.

La Singla

Antonia Singla, nacida sorda en una familia romaní de Barcelona , llegó a la fama mundial a los 17 años, deslumbrando con su intensa presencia en el escenario pese a no oír la música.

Viernes 21 de noviembre: 8:15 pm.

Sábado 22 de noviembre: 7:00 pm.

Domingo 23 de noviembre: 4:00 pm.

Jujutsu Kaisen: Ejecución

En Halloween, un velo cubre Shibuya y provoca caos , mientras una conspiración se cierne sobre Gojo. Yuji y otros hechiceros deben enfrentar el Incidente de Shibuya.

Viernes 21 de noviembre: 5:35 pm.

Sábado 22 de noviembre: 6:30 pm.

Domingo 23 de noviembre: 3:15 pm.

Frankenstein

Víctor Frankenstein crea una criatura en un experimento extremo , y su propia obra termina destruyéndolo a él y a su trágico ser.

Viernes 21 de noviembre: 3:00 pm y 5:45 pm.

Sábado 22 de noviembre: 6:00 pm y 8:00 pm.

Domingo 23 de noviembre: 5:25 pm y 9:00 pm.

La Cineteca FICG presenta “Frankenstein”, el clásico relato del inventor que da vida a un ser y desencadena un destino fatal. INSTAGRAM/@frankensteingdt

Las Mutaciones

Tras una cirugía que le hace perder la lengua , Raúl ve trastocada su vida familiar. Elodia, la empleada, le regala un loro grosero que se convierte en su voz imaginaria, mientras ella lo cuida con métodos más milagrosos que médicos.

Viernes 21 de noviembre: 8:00 pm.

Sábado 22 de noviembre: 4:50 pm.

Domingo 23 de noviembre: 6:15 pm.

Selena y Los Dinos

Material inédito y entrevistas íntimas celebran la vida y el legado de la cantante mexicoestadounidense Selena Quintanilla y su banda familiar.

Sábado 22 de noviembre: 6:00 pm (Función gratuita).

Amores perros

Tres vidas se cruzan tras un accidente en Ciudad de México: un adolescente huye con la esposa de su hermano, una modelo lo pierde todo y un hombre sin hogar enfrenta su pasado.

Sábado 22 de noviembre: 3:15 pm.

Hollywoodgate

Un retrato audaz y único del año en que el director convivió con los talibanes , justo cuando tomaron una base estadounidense repleta de armas abandonadas tras la retirada de 2021.

Sábado 22 de noviembre: 9:15 pm.

Domingo 23 de noviembre: 9:15 pm.

Michael Jackson: Moonwalker

Cortometrajes de conciertos, videos y un repaso de la carrera del ícono del pop.

Viernes 21 de noviembre: 7:00 pm (Función gratuita).

Selena

Una cantante latina triunfa en la industria musical y se convierte en una superestrella, pero su vida termina trágicamente al ser asesinada por la líder de su club de admiradores.

Sábado 22 de noviembre: 8:00 pm (Función gratuita).

Matilda

Una niña desarrolla habilidades mentales extraordinarias a pesar de la negligencia de sus padres y de la estricta directora de su escuela.

Domingo 23 de noviembre: 7:00 pm (Función gratuita).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP