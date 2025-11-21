Maite Perroni respondió a las críticas que circulan en redes sociales sobre su actual figura y su aumento de peso; la actriz de 42 años no se quedó callada ante el alboroto sobre su actual aspecto. La también cantante de la agrupación RBD, enfatizó que el valor de las personas nada tiene que ver con su aspecto físico.

Maite inició el video diciendo que actualmente pesa 72 kilos, y con tono sarcástico dijo que no la vieron cuando pesaba 94. Confesó que nunca pensó que el tema de su peso se volviera algo relevante cuando ocurren cosas realmente importantes en el mundo.

Aseguró que se ríe ante los análisis que hacen sobre su cuerpo, además, dejó claro que vive su presente y disfruta de la crianza de su hija Lía , nacida en 2023, fruto de su relación con el productor Andrés Tovar.

Perroni dijo que, aunque pudo optar por deprimirse ante la violencia digital de la que está siendo víctima, decidió abrir la conversación al respecto con una confesión:

" Aunque no lo digamos, todos hemos luchado con la báscula. Hemos tratado de cambiar a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado a la sociedad, y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad", expresó.

La actriz de telenovelas como Triunfo del Amor y Rebelde, condenó a la sociedad que señala y en la que nunca nadie será suficiente.

"Sociedad donde nunca seremos, entre otras cosas, suficientemente flacas, como si de eso dependiera nuestro valor. Nuestro verdadero valor está en poder aceptar cada una de las etapas de nuestra vida, está en poder abrazar nuestros procesos con amor", expresó.

Reconoció que cada cuerpo es diferente, y que cada uno de ellos tiene una historia que contar, "no somos perfectos vamos cambiando y vamos envejeciendo", admitió.

Perroni aseguró que actualmente abraza a su cuerpo y acepta sus cambios y sus procesos, además, le agradeció por haberle dado las fuerzas para convertirse en mamá, por lo que con sinceridad admitió, se siente muy feliz.

"Yo decido abrazar mi cuerpo y agradecerle por haberme traído hasta aquí, por darme la fuerza para dar vida y poder atravesar todos los procesos y cambios y transformaciones que con ello conlleva, y eso me hace hoy sentirme más real y más feliz".

