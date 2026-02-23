No han pasado ni 24 horas de su abatimiento por parte de Fuerzas Federales y ya han salido diversos corridos relatando la caída del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde ayer domingo en varios canales de YouTube, se han subido corridos reivindicando la figura del narcotraficante y relatando su muerte, así como la reacción que tuvo a nivel nacional.

Asimismo, durante la noche se subió la canción "Cayó el de la M. Corrido del Mencho" , en donde se destaca en la descripción que es una canción con "letra actualizada sobre la caída de Mencho".

En la letra del corrido de autor desconocido, se resalta que el llamado "Señor de los gallos" murió a manos del Ejército mexicano con ayuda de inteligencia del gobierno de Estados Unidos.

“Febrero loco como siempre. Ya no es rumor, es plomo. / Tapalpa arde, los radios gritan / En Tapalpa, Jalisco cayó el 'Rey de la cadena' / Con helicópteros negros y soldados de verde, / abrieron fuego al gigante, no hubo chance de huir”.

"Dicen que lo hirieron grave, lo subieron al ‘Black Hawk’, pero en el aire se apagó / Nemesio ya no volvió, el Mencho, el de las Cuatro Letras, / hoy está su cuerpo en camilla, se apagó el sol del señor / En Tapalpa lo cazaron con gringos de por medio".

En la canción se afirma que con la muerte de su líder y fundados, en el CJNG, los hijos del "Mencho" se pelean el trono.

“Lo buscaron por años por 15 millones / pero el Ejército mexicano le dio el tiro final / Sin cabeza el Cártel, los hijos pelean el trono, / El Mencho murió en el traslado rumbo a la CDMX”.

"Ahí queda este corrido de lo que se vivió / Unos festejan en silencio otros queman lo que ven, / 22 de febrero la fecha en que rompió el cielo / El que la hace la paga, y el que manda ya no manda".

En otro corrido subido a la plataforma y titulado solo "corrido del Mencho", se relata que en Tapalpa cayó el líder del CJNG, que el gobierno mexicano ya "le pisaba los callos" desde hace mucho tiempo y en donde se reconoce la violencia y crueldad del narcotraficante.

En la letra del corrido, escrito y cantado por Juan Benito Pérez y que ya suma más de 34 mil visitas, también se resalta que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad (SSPC) logró lo que muchos no pudieron.

“ Tapalpa ya suena recio, pues ha quedado en la historia, / Ahí murió don Nemesio, hombre de triste memoria / Ya le pisaron los callos, y desde hace mucho tiempo / ese Señor de los Gallos pues era un hombre violento”.

“Muy famoso en todos lados, por ser cruel e inteligente, / lo dominó varios estados, comandó mucha gente / Los gringo por él ofrecían 10 millones dediarlo, pero siempre se escurría / no pudieron agarrarlo”.

"García Harfuch ha logrado lo que muchos no pudieron / A don Mencho lo encontraron y los soldados lo abatieron / A los que lo sucedieron, el gobierno los anda buscando / Si viven, ya murieron aquí les seguiré contando".

