Esta semana del 23 al 28 de febrero de este 2026, HBO Max se prepara para terminar el mes con lo mejor del entretenimiento, pues el próximo viernes se estrenará “Sisu: Camino a la venganza” una película que llega directo de la pantalla grande al gran catálogo del streaming.

Se trata de la secuela directa del filme original que vuelve a reunir al director Jalmari Helander y al actor Jorma Tommila, la nueva entrega retoma la historia del implacable Aatami Korpi, apodado por los seguidores como el “Rambo finlandés”, en un relato ambientado en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y marcado ahora por su enfrentamiento con el Ejército Rojo.

La trama se sitúa en 1946, de regreso al hogar donde su familia fue asesinada durante la guerra, Korpi toma una decisión simbólica y radical: desmontar la casa, trasladarla en un camión y reconstruirla en un lugar seguro para honrar su memoria. Sin embargo, la aparición del comandante Igor Draganov —responsable de la tragedia— desata una persecución a lo largo del país que se convierte en el eje central de la historia.

La película promete intensas secuencias de acción que muestran el choque directo entre Korpi y las fuerzas soviéticas que lo persiguen, elevando la apuesta en esta nueva cruzada de supervivencia y venganza.

Estrenos de la semana en HBO Max

27 de febrero- Sisu: Camino a la venganza

Nuevos episodios

Como agua para chocolate

Industry T4.

La promesa.

En medio del desastre.

Mentes extraordinarias.

Masterchef celebrity Argentina.

Primal T3.

The Pitt.

El caballero de los siete reinos.

